Kolmandaks Vabariigi Pillimeheks valiti lõõtsamängija Kert Krüsban

Zürii esimehe Juhan Uppini sõnul on Kert Krüsban virtuoosne ja kaasahaarav pingekruvija, kes on traditsiooniteadlik, aga samas uuenduslike ja leidlike mänguvõtetega lõõtsamängija.

Välja anti ka Eesti Folkloorinõukogu eriauhind kõige tantsulisemale pillimehele, kelleks valiti Mihkel Sildoja. Eesti Rahvakultuuri Keskuse eriauhind anti üle Rasmus Kadajale.

"Vabariigi Pillimehe konkurss on kantud soovist väärtustada soolopillimängu kultuuri. Seda, mis on kõige ehedamalt pärimusmuusika alus. Ehk individuaalset ja erilist stiili, mida iga pillimees mängib," kirjeldas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa. "Pillimehe improvisatsioonioskus, tema karisma, lavaline suhtlus publikuga – kõiki neid väärtuseid kannabki edasi parim pillimees. See, kes paneb peo käima ja istujad tantsima," lisas ta.

Esimene Vabariigi Pillimehe konkurss toimus 2018. aastal Rootsi Riksspelmani võistluse eeskujul, millega tunnustati samuti parimaid pärimusmuusikuid. Tänavu osales konkursil 24 pillimeest, sama palju kui esimeselgi aastal. "Mõned pillimehed osalevad juba kolmandat korda, sest toetavad mõtteviisi ja pärimusmuusika kogukonda. Paljude jaoks polegi see võistlus, vaid panus kogukonna tegemistesse. Et soolopillimäng ja pärimusmuusika käiksid käsikäes," kinnitas Noormaa.

Tänavustest osalejatest oli üheksa tudengid, kes esindavad Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiat, Tallinna Muusika- ja Balletikooli ning Heino Elleri Muusikakooli. Teiste seas asus ihaldatud tiitli eest võistlema kümme naismuusikut. Konkursil võis osaleda kõikide pillidega. Kolmandat korda võistlesid näiteks Villu Talsi, Maria Mänd, Katariin Raska, Kristi Kool ja Herbert Konnula. Sel aastal osales ka eelmise konkursi võitja Kandle Ossi ehk Martin Araku isa Aivar Arak.

Vabariigi Pillimehe formaat näeb ette, et esmalt mängivad pillimehed üheksa minutit ja žürii, kuhu kuuluvad Cätlin Mägi, Celia Roose, Ene Lukka-Jegikjan ning varasemad Vabariigi Pillimehe konkursi võitjad Juhan Uppin (2018) ja Martin Arak (2020), valib välja neli finalisti. Vabariigi Pillimehe võitja hääletas rahvas 25. novembril kell 19 Pärimusmuusika Aidas toimunud finaalis.