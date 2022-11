Vabariigi Pillimees Kert Krüsban: tee lõõtspillini algas kodust

Nooruke lõõtsamängija Rasmus Kadaja, torupillitaltsutaja Juhan Suits, mandoliini- ja kitarrisoolode meister Villu Talsi ja lõõtsavirtuoos Kert Krüsban tõmbasid reede õhtul kohe peo käima.

President Alar Karis rõhutas Krüsbanile auhinda üle andes külapillimeeste tähtsust ja nende vastutust Eesti rahva ühendajana.

"Ta kannab edasi meie eelnevate põlvede lugusid, mälu, aga on ka kogukonna liitja, ühtetooja ja rahva murede ventiil," kõneles Karis.

Kert Krüsban on küll alles 24-aastane, kuid tegelenud lõõtsamänguga juba 17 aastat.

"See algas kõik minu kodust, minu perekonnast. Meil kodus ema mängib akordionit, onu mängis, vanaisa mängis ja siis mina jõudsin kuidagi selle lõõtspilli juurde tänu Lahemaa Rahvamuusikutele, kus ma noorena kaasa tegin. Sealt algas minu jaoks see kõik ja edasi on olnud asjade loogiline käik," selgitas Krüsban.

Pärimuusmuusika keskus valib Vabariigi Pillimeest üle aasta, varem on selle tiitli saanud lõõtsamängija Juhan Uppin ja kandlemängija Martin Arak.

"Vabariigi pillimehe konkursi eesmärk on tunnustada soolopillimängijaid, sest soolopillimäng on pärimusmuusika selgroog, ja tähtsustada seda isiklikku karismat, mis muusikutel on ja tõsta pillimäng, see ehe pillimäng vabariigi tasemele," rääkis Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Vabariigi Pillimees saab õiguse esineda Viljandi pärimusmuusika festivalil soolokontserdiga ja sõita koos teiste tiitlikandjatega kontsertreisile.