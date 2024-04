XVI üleriigilise võistumängimise võitis kandlemängija Kertu-Liis Õnnis

XVI üleriigilisel võistumängimisel selgusid 2024. aasta silmapaistvaimad noored pillimängijad. Võistumängimise võitis kandlemängija Kertu-Liis Õnnis, kelle õpetaja Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakoolis on Tuule Kann.

Võistumängimise peaauhinnaks on Eesti Kultuurkapitali stipendium ja esinemine XXXI Viljandi pärimusmuusika festivali avamisel.

Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimunud võistumängimisel kohtusid sõbralikus mõõduvõtus kuuskümmend 7–19-aastast moosekanti Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist, Haapsalust, Võrust, Paidest, Orissaarest, Keilast, Tapalt, Karksi-Nuiast, Moostest ja Suure-Jaanist.

Grand prix' väljakuulutamisel ütles žürii esimees Raivo Sildoja, et peapreemia kandidaate oli mitmeid, kuid žürii vaagimise tulemusena kerkis esile pillimängija, kes põimib kandlemängu traditsioone meisterlikult kokku improvisatsiooniga. Kertu-Liis Õnnis oli ühtlasi laureaat ka kandlemängijate vanemas vanuserühmas.



Muusika- ja huvikoolides või eraõpetajate käe all pärimusmuusikat õppivatele lastele ja noortele on Eesti Pärimusmuusika Keskus võistumängimisi korraldanud alates 2009. aastast.

Sel korral võisteldi pillide, osalejate arvu ja tasemete järgi kujunenud rühmades: kandled, lõõtsalised, puhkpillid, poogenpillid, näppepillid, laul, avatud klass ja omalooming.

Noored pillimängijad esitasid kaks eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärines esitaja kodukandist või oli muud moodi mängijaga seotud.

Žüriisse kuulusid Sten Aamer, Ivo Heinloo, Maarja Nuut, Kadi Katarina Priske, Raivo Sildoja, Kati-Katrin Soon ja Juhan Uppin, kes hindasid mängijate traditsioonitundmist, individuaalset lähenemist ning meisterlikkust.



Võistumängimisel premeeriti:



Kandled I laureaat: Clea Kazakov (Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakool - õp. Tuule Kann);

Kandled II laureaat: Mirjam Kana (Orissaare muusikakool - õp. Õie Pärtel);

Kandled III laureaat: Herta Ida Udikas (Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakool - õp. Tuule Kann);

Kandled IV laureaat: Kertu-Liis Õnnis (Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakool - õp. Tuule Kann);

Eripreemia muusikalise ja sõnalise sädeme eest: Ramon Gustav Morna (Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakool - õp. Tuule Kann);

Eripreemia sujuva ja tervikliku esituse eest: Marken Mürk (Võru muusikakool - õp. Elise Võsu ja Külli Org);

Karmoškad I laureaat: Toomas Kippar (Tallinna Rahumäe põhikool - õp. Jaagup Kippar);

Karmoškad II laureaat: Cassandra Palutaja (Karksi-Nuia muusikakool - õp. Margus Põldsepp);

Karmoškad III laureaat: Juhan Koppel (Karksi-Nuia muusikakool - õp. Rasmus Kadaja, Margus Põldsepp);

Karmoškad IV laureaat: Andro Ojakäär (Karksi-Nuia muusikakool - õp. Rasmus Kadaja, Margus Põldsepp);

Eripreemia kaasahaarava ja tantsulise esituse eest: Uku Suislep (C. Kreegi nim Haapsalu muusikakool - õp. Viive Marleen);

Eripreemia hingestatud pillimängu eest: Aurel Geodor Aunis (Karksi-Nuia muusikakool, eraõpe - õp. Margus Põldsepp);

Lõõtsad II laureaat: Oliver Merilo (C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakool - õp. Enrik Visla);

Lõõtsad III laureaat: Helir Hoop (Võru muusikakool - õp. Toomas Ojasaar);

Lõõtsad IV laureaat: Kertu Hordo (Heino Elleri nim muusikakool - õp. Juhan Uppin);



Eripreemia enesekindla esituse ja kaasakiskuva mängu eest: Brait Pärnik (Karksi-Nuia muusikakool - õp. Rasmus Kadaja, Margus Põldsepp);

Eripreemia värske pillikäsitluse eest: Riko Misnik (H. Elleri nim muusikakool - õp. Juhan Uppin);

"Magusa une" eripreemia: Vihur Põld (Viljandi muusikakool - õp. Kert Krüsban);

Puhkpillid II laureaat: Reti Tambet (August Kitzbergi nim gümnaasium Karksi-Nuias - õp. Merili Kask);

Puhkpillid IV laureaat: Reinhold Omel (Mooste rahvamuusikakool - õp. Kert Krüsban / Kaisa Kuslapuu);



Poogenpillid III laureaat: Bibi Loore Pilipenko (Paide Muusika-ja Teatrimaja - õp. Tiina Kivimäe);

Poogenpillid IV laureaat: Pihla Põld (Viljandi muusikakool - õp. Kelly Veinberg);

Jaan Palu eripreemia: Jakob Ermann (H. Elleri nim muusikakool - õp. Regina Mänd);

Eripreemia särava esituse ja ilusa tooni eest: Isabel Palu (Suure-Jaani muusikakool - õp. Kelly Veinberg);



Näppepillid III laureaat: Kaisa Helena Jalak (MUBA - õp. Tanel Sakrits);

Eripreemia julge ja avatud esituse eest: Mariliina Alla (Tapa Muusika- ja Kunstikool - õp. Tanel Sakrits);

Laul III laureaat: Ethel Kurel (suunaja - Krista Sildoja);

Avatud klass I laureaat: Kristina Vilta (C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakool - õp. Viive Marleen);

Avatud klass II laureaat: Taiga Susi Ilomeel Kuuskman (C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakool - õp. Kail Visla);

Avatud klass III laureaat: Doris Tammik (C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakool - õp. Kail Visla);

Avatud klass IV laureaat: Mirjam Aav (Pärnu muusikakool, varem Kihnu Pärimuskool - Madis Pilt);

Eripreemia traditsioonilise repertuaari kodustamise eest: Hermiine Margareete Parik (Keila muusikakool - õp. Pille Karras);

Omalooming III laureaat: Andi Henn Visla (C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakool lõpetatud (viiuliga), lõõtsal iseõppija isa Enrik Visla juhendamisel);

Viru Folk eripreemia: Andi Henn Visla ja Uku Suislep;



Grand prix: Kertu-Liis Õnnis