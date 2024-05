Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas põhiprogrammi ja laiendab melu vanalinna

Põhiprogrammis astub publiku ette ligi poolsada artisti, kellest kümme on välismaised ja neli Eesti ning piiritaguste külaliste koostöö vili.

"Kui vaadata selle aasta artistide nimekirja, siis ma ütleks nii, et eelmise aasta festivalile kindlasti alla ei jää – esinejate geograafia on isegi laiem. Mul on isiklikult hea meel, et meil õnnestub Šotimaalt kohale tuua RURA ja päris ehtne bluegrass'i bänd Nashville'ist – Midnight Ride. Väga maitsekaid üllatusi ja meeldivaid kogemusi tuleb veel nii Ghanast kui mujalt," märkis festivali pealik Ando Kiviberg.

Festivali avapäeval astuvad lavale Canzoniere Grecanico Salentino Lõuna-Itaaliast, RURA Šotimaalt ja Midnight Ride USA-st. Päeva hilisema osa programmi eest hoolitsevad kodumaine Angus ning Gabba (Norra/Saami) ja Florence Adooni (Ghana). Neljapäevale paneb laululaval punkti Puuluubi etteaste, mille võtab üle kõige esimeselgi festivalil üles astunud Justament.

Eelmisel aastal järele proovitud ja katse edukalt läbinud Viljandi laululavast saab sel aastal festivali pealava, kus kantakse ette kõige suurema kõlajõuga ja nõudlikumad produktsioonid.

Reedene päev toob lisaks mõningatele korduskontsertidele valikusse juurde Maqamat Ensemble & Nissim Lugasi Iisraelist ning taas on pärast väikest vahet Viljandi pärimusmuusika festivali laval Curly Strings. Hilisõhtuse atmosfääri eest hoolitsevad Trad.Attack!, heli ja videopildi sümbioosi võlur OMIRI (Portugal) ja Lõõtsavägilased.

Laupäeva põhiprogrammi alustab laulu- ja tantsupeo juurde kuuluva rahvamuusikapeo loomingulise meeskonna eriprojekt "Rahvamuusikapidu 2025". Õhtusesse vööndisse jääb aga veel mitu spetsiaalselt Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks loodud etteastet. Pärimusliku taustaga erikavaga üllatab sel aastal publikut Singer Vinger ning koos Duo Ruuduga tuleb külalisena lavale Eik. Kaevumäel kuuleb Rootsi virtuoose ansamblist Symbio ning laululaval paiskab oma energia publikusse Kumbia Boruka Mehhikost. Teisel pool keskööd haaravad külastajad endasse aga Untsakad.

Pühapäeva keskööni kestvast programmist leiab Zetode järel ka erikavaga üllatava "Ando ja sõbrad 55". Festivali finaaliks saab aga mullusel "Pärimusmuusika lõikuspeol" sündinud projekt "Laula mu (rahva)laulu", kus lavale tulevad popi, jazz-i ja metal-i areenilt tuntud artistid, kes esitavad laule pärimusmuusika repertuaarist ning nende pärimusmuusikutest lavapartnerid omakorda laule pop-, jazz- ja metal-muusika repertuaarist.

Kuna tänavuse festivali pealavaks muutub Viljandi laululava, siis nihkub festivali passiala piir Vabaduse platsini ning mullusel juubeliaastal linnarahvale kingitud tasuta pärimeetri asemel liigub sel aastal tasuta ala koos Rohelise lava, toidu ja mõnusa õhkkonnaga Lossi tänavale.

"Eelmise aasta katsetuste tulemusena laieneme nüüd päris oluliselt Viljandi vanalinna suunas. Uue ala ühes otsas on muuseumiesine Laidoneri plats, kuhu viime Rohelise lava. Mööda Lossi tänavat lossimägede suunas minnes tulevad toidukohad ja see ala jääb jalakäijatele, keerates Kondase keskuse juurest Pikale tänavale, kuni Villa Mariani välja. Võrreldes varasemate aastatega lisandub see ala linnarahvale ja kõigile külastajatele juurde," rääkis Kiviberg.

Lossi tänava toidualalt pääseb ka möödunud aastal Õlleõue nime kandnud külapillimeeste lavale, mis on sel aastal saanud sisult sobivama nime – Sõprade Hoov. Rohelise lava ja Sõprade Hoovi kontserdid on tasuta. Uue asukoha saab aga kolmandat aastat festivali programmi kuuluv Jaak Johansoni lava. "Eelmisel aastal katsetasime ära ka baptisti kiriku. See saal mahutab rohkem ja on väga hea akustikaga ning sel aastal viimegi Jaak Johansoni lava sinna," lausus Kiviberg.

31. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 25.–28. juulini 2024 ning tänavusuvise festivali teema on "Mustrid ja jäljed".