Cätlin Mägi: pärimusmuusika teabekogu on nagu muusiku paradiis

"Ütleme näiteks, et inimene tahab torupilli õppida. Pärimusmuusika keskuses on kursused ja õpitoad ja pilli saab ka laenutada. Teabekogus saab juurde uurida, et mis see Eesti torupill siis tegelikult ikkagi on. Lisaks on võimalik vaadata ringi CD-riiulil, et milliseid torupillilugusid on maailmas mängitud. Teabekogust saab palju taustsüsteemi juurde uurida, see on nagu pärimusmuusiku paradiis," rääkis Mägi ning lisas, et pilli laenutamine on eriti hea sellepärast, et inimene ei pruugi alguses oma pillivalikus olla piisavalt kindel, et see kohe endale soetada. Küll aga võiks pärimusmuusikute unistustes olla pill igas Eesti kodus.

Pärimusmuusika teabekogu on kasutatav ka distantsilt. "Ei pea üldse kohale tulema – meil on tehtud digitaalsed õppematerjalid, pärimuusika lehel on link noodikogule ja õppevideod. Videotest saab vaadata, kuidas neid mängitakse ja saab õpetajaga kaasa mängida," tutvustas Mägi.

Sünnipäeva puhul on Cätlin Mägi loonud ka audiovisuaalse kontserdi "Oma lugu otsides", kus laval ja ekraanil ühendavad vana uuega TÜ VKA, EMTA, MUBA, Heino Elleri Muusikakooli ansamblid ja üllatuskülalised. Lisaks avatakse näitus "Ruhnu viiuldajad", mis teeb kummarduse ruhnu-rootsi traditsioonilisele viiulimuusikale. Näitust tulevad piduliku lühikontserdiga avama ansambli Ruhnu saare lood ja laulud liikmed Karoliina Kreintaal, Kairi Leivo, Lee Taul ja Sänni Noormets.

"Pealkirja "Oma lugu otsides" taga on meil siis selline mõte, et kust saab see tavaline inimene, seda oma pärimusmuusika lugu leida. Näiteks kui vanaisa juubelil või vanaema juubelil kõik laulavad akordioni saatel, ka see on tegelikult kellelegi oma lugu ja seda võib-olla ei pandagi tähelegi, aga see on ka äge ja seda peaks oma loona tunnustama," sõnas Mägi.