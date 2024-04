EMTA võõrustab pärimusmuusika konverentsi Nordtrad

Nordtradi pärimusmuusika võrgustiku kohtumised said alguse 1996. aastal Rootsis. Sellest saadik kohtutakse kord aastas erinevates paikades, 2000. aastal võõrustas kolleege Viljandi kultuuriakadeemia, nüüd on esimest korda järg EMTA käes.

EMTA pärimusmuusika õppejuht Karoliina Kreintaal loodab konverentsi tulemusel värvata enda ridadesse uusi tudengeid. "Meie vastu on huvi olnud pigem väike ja tahaksime, et teadlikkus, et siin saab kõrgel tasemel pärimusmuusika interpretatsiooni õppida leviks ning Nordtrad on selleks suurepärane võimalus," sõnas Kreintaal.

Kreintaal lisas, et kohtumine teiste maade õppejõududega annab võimaluse otsida koos lahendusi ühistele probleemidele. Nii näiteks toimub sel aastal avalik arutelu pärimusmuusika õppe rollist kaasaegses kultuuris.

"Oleme viimastel aastatel mõelnud, kuidas me saaksime luua ühise ansambliõppe metoodika. See puudub pärimusmuusikas, sellist õpikut ei ole olemas. Eesti vanemas muusikas on olnud soolomäng, ehk kui tulevad kokku kitarr ja flööt, siis tekib küsimus, kuidas õpetada traditsioonilist ansamblimängu," selgitas Kreintaal.

Lisaks aruteludele saavad noored muusikud kokku ka suuremates ja väiksemates õpitubades. "Üks vorm on ristansamblite vorm, kuhu on kokku pandud erinevatest koolidest ja maadest pärit inimesed. Igaüks toob endaga kaasa ühe loo, mida siis oma ansamblikaaslastele tutvustab. Koos tehakse igale loole seade. See on üks vorme, kuidas erinevad kultuurid kohtuvad," selgitas EMTA pärimusmuusika tudeng Marion Selgall.