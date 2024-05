EMTA magistrandi tantsulavastus uurib tunnete väljendust läbi keha ja liikumise

"Raevunud naised" on tantsuline lavastus sellest, milliseid tundeid erinevad emotsioonid kehas tekitavad.

"Me alustasime proove uurides naeru, nuttu, raevu ja teisi väga jõulisi füüsilisi emotsioone. Me alustasime hingamisest ja sellest, kuidas hingamine keha liigutab. Sealt jõudsime füüsilise teatri lavastuseni, kus meil on kaks karakterit.

Nad on justkui ühe terviku kaks erinevat poolt," tutvustas autor ja lavastaja Amy Reade.

"Meie kujutelmas on nad kaks klouni, kes meie peas elavad. Nad jooksevad ringi, tekitavad hävingut ja tormi. Nende emotsioonid kõiguvad läbi lavastuse üles ja alla. Liigume hullumeelsetest kõrgustest pehmuse ja õrnuse hetkedeni," jätkas ta.

Reade uurib lavastuses, kes on need naised, kes raevuvad? Miks nad raevuvad? Mis tunne on raev, kus see kujuneb ja kuidas see keha liigutab? Autor-lavastaja sõnul on tegemist väga isikliku, poeetilise ja emotsionaalise äärmuste tormiga.

"Amy tuli mõttega meie juurde ja siis me kõik koos hakkasime sealt minema. Alguses oli palju arutamist ja oma ideede lauale toomist ja koosloomet. Ma ei olegi varem seda kohanud, et ükski lavastaja paneks nii palju tähele või oleks nii niivõrd isiklikult lähenev, pannes tähele igat hetke või emotsiooni," rääkis etendaja Hanna Maria Saar.

Amy Reade diplomitöö lavastus "Raevunud naised" etendub neljal korral, sel ja järgmisel nädalal Kanuti Gildi Saalis.