Selgusid rahvusvahelise festivali Commute audiovisuaalse konkursi tulemused

Festivali Commute rahvusvahelisele audiovisuaalsete teoste konkursile esitati ligi 70 tööd 22 riigist. Žürii esimees Éric André-Freydefont, kes on hübriid- ja digitaalkunsti valdkonna esindaja ja Prantsusmaal Clermont-Ferrandis toimuva pika traditsiooniga festivali Videoformes korraldaja, sõnas, et konkursi tase oli kõrge.

"Otsuste tegemine oli tõesti keeruline – arutasime pikalt ja valisime hoolikalt. Omajagu oli selliseid töid, mis kompisid visuaalse ja helilise eksperimenteerimise piire, teosed pakkusid ka värskeid ideid ja originaalsust. Rõõm oli märgata, et autorid katsetasid erinevaid žanreid ja tehnikaid. Kaasaegne kunst elab hästi!" rõõmustas ta.

EMTA audiovisuaalse loomingu õppejuht ja žürii liige Einike Leppik märkis, et üha enam tuleb liikuda selle kreedo suunas, et muusika ja looming on kõigile ning leidma uusi võimalusi inimestega suhtlemiseks.

"Audiovisuaalse loomingu õppesuund on selles mõttes olnud heaks teejuhiks: kaasaegsemad muusikaõppe vormid annavad ruumi muidu rangelt akadeemilises raamistikus olevale klassikalisele heliloomingu õppele, lisades sellega mänguvõimalusi eksperimenteerida muusika ääremail," lisas Leppik.

Commute'i rahvusvahelise kutsungi kaudu valiti välja seitse teost:

Carlo Sampaolesi Matteo Castiglioni "Space is Only Noise – Come Fendere un'Ombra"

Carlo Siega "Surfaces & Textures #2.0_earthy"

Elia Dell'Orco "Human."

Nicola Cappelletti "Dhg"

Nicola Fumo Frattegiani "Luar"

Riccardo Tesorini "Rather than fall"

Yiyang Sun "Breed"

Festivali Commute rahvusvaheline audiovisuaalsete teoste konkurss toimus kolmandat korda. Žüriisse kuulusid Éric André-Freydefont (esimees), Mietta Corli, Vincent Vicario, Martin Kirsiste, Hele-Mai Vettik, Einike Leppik, Hans-Gunter Lock ja Paolo Girol. Teosed pidid olema loodud pärast 2021. aastat ning olema seotud festivali teemaga "Fons amoris".

Lisaks konkursil välja valitud teostele on festivali avasündmusel kavas ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audiovisuaalse loomingu tudengite tööd. Festival Commute toimub 21.–26. aprillini.