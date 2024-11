Pärimusmuusik Regina Mänd andis välja debüütalbumi "Smultronstället"

Album "Smultronstället" ilmus Reginamandnessi nime all ning on Regina autorilooming, mis on valminud viimase nelja aasta jooksul elades ja õppides nii Rootsis, Eestis kui Ungaris.

"Lõppematust uudishimust ja armastusest erinevate maade pärimusmuusika vastu, igasuguste võõrsil ette tulnud seikluste tõttu ning tänu Göteborgist leitud sõpradele ja kaasmuusikutele valmis selle aja jooksul hulk lugusid, mille nüüd avaldangi. Tänu kaasmuusikutele saavad lood jazzilikuma ja improvisatoorsema kostüümi, kus fookuses on tantsuline groov, avarus, spontaansus ja kontrastid, kuid kus ei kao ära pärimusmuusika ja -tantsu tunnetus ja tuum. " sõnas Regina Mänd.

Albumi nimi "Smultronstället" on rootsikeelne sõna, mille otsene tähendus on "metsmaasikakoht", kui mis viitab südamelähedasele ja veidi salapärasele paigale, kuhu on alati hea naasta. Albumil kõlavast üheksast loost kaheksa on omaloomingulised ning üks – "Üksi võera rahva sies" – on pärimuslik laul, mis salvestati esmakordselt 1992. aastal Ülem-Suetuki külas Siberis.

Albumil astuvad lisaks Regina Männile üles ka Anton Andersson (trummid, Rootsi), Antti Lähdesmäki (klaver, Soome), Magnus Heeboll Jacobsen (perkussioon, Taani), Jonas Nilsson (kontrabass, Rootsi), Allan Mänd (tromboon, Eesti).

Album salvestati Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia stuudios ning Tartus, salvestajateks olid Sebastian Falk, Andreas Krambias ja Susanna Viktoria Mõtsmees. Järeltöötluse tegi Rootsi helitehnik Martin von Schmalensee.

Lisaks loomingulisele tegevusele on Regina 2025. aasta rahvamuusikapeol viiulite liigijuht ja Elleri muusikakooli pärimusmuusika osakonna juhataja.