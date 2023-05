Duo Mänd/Krüsban avaldas lühialbumi "Idameri-Läänemeri"

Albumil on viis lugu, millest enamik on pärit Eesti saartelt. Albumi nimi viitab duo sõnul Läänemerele, millel on palju erinevaid nimesid ja sadamaid kuhu randuda, kuid ometi loksub igasse kaldasse ikka üks ja see sama meri.

Album koosneb vähemtuntud pärimuslugudest, mis on leitud Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogust. Lugude seast leiab näiteks seitse varianti tantsulaulust "Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse", labajalalaul Kassarist ja valsi Kihnust.

"Albumi viimaseks looks on omaloominguline reilender "Läänemeri-Idameri", mis on pigem Rootsi muusika mõjutustega, kus Läänemerd kutsutakse ju Idamereks," rääkis Mänd.

"Plaat võtab kokku meie eelmise aasta kontserttuuri Eesti saartel, kus kohalik eluviis ja kultuur on ühest küljest isoleeritud, teisest taas väga vastuvõtlik ja kohanemisvõimeline. See on inspireeriv ja paeluv."

Koosseis Duo Mänd/Krüsban on tegutsenud 2017. aastast alates. Enda esimesel tegevusaastal valiti duo Viljandis aasta parimaks noorte pärimusbändiks. 2021. aastal andis duo välja debüütalbumi "Ai-tit tui-tui", mis oli Etnokulpide kahe kategooria nominent.

Regina Mänd (viiul) õpib hetkel Göteborgi Muusikaakadeemias ja on tegev rahvusvahelistes kollektiivides, nagu LØYLY Orchestra ja Wood/Mänd/Moberg. Kert Krüsban (lõõtspill) on pärimusmuusika õpetaja, kes ka mängib pilli koosseisudes Tuulebant, Pärlin ja folkloori ansamblis Lahemaa Rahwamuusikud. Praegu kannab Kert Vabariigi pillimehe tiitlit.