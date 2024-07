Viru Folgi fookus on tänavu noortel Eesti pärimusmuusikutel

Festival pakub noortele pärimusmuusikutele võimaluse musitseerida pealaval koos väliskülalistega ning anda Viru Folgil oma esimesed plaadiesitluskontserdid.

Noorteprogrammi juhi Henrika Trave sõnul on tänavune Noortelava programm kõige suurema osalejate arvuga: "Rõõm on tõdeda, et noori muusikuid on palju ning esinemissoove tuleb juba ka artistidelt endilt. Järelikult ajame õiget asja ja südamega tehtud töö hakkab lõpuks ka vilja kandma. Tõsiselt hea meel on pakkuda noortele neid võimalusi, millest ise selles vanuses puudust tundsin. Loodan, et aasta-aastalt kasvatame noorte huvi ja varsti peame Käsmu küla suuremaks ehitama hakkama, et kõik noored pärimusmuusikud festivalile ära mahutada."

Seekord teevad koostööd kaks suurt noortekollektiivi: Virumaa Noorteorkester ja Mulgimaa Noorteorkester. Tegu on esmakordse pärimuskultuuride lõimimisega Mulgimaa ja Virumaa noorteorkestrite vahel, mis on noorteprogrammi seniseks suurimaks etteasteks. Kontsert toimub festivali pealaval koos külalismuusikutega Saksamaalt saabuvast ansamblist Dobranotch.

Lisaks noorteorkestritele on programmis selleaastased Viru Folgi "Noor talent" preemia saajad. Üles astub bänd, kellele sai kogemata auhinda üle andes ka nimi antud – "Ausalt makstud härrad", sest "Ülemakstud rentslihärrad" ja "Alamakstud härrad" olid Eesti ansamblite nimistus juba paraku võetud. Duo esinemisi on teisigi, näiteks Duo Frühling, kuhu kuuluvad kaks neiut – viiuldaja ning kandlemängija.

Noorteprogrammist ei puudu ka albumiesitluskontserdid – värsked palad on plaadile saanud nii mullugi Noortelaval üles astunud Folkista kui ka juba tuntust kogunud Lõõtsanoobid, kellele sarnaselt noorteorkestritega avanes võimalus anda kontsert pealaval.

Festivali programmist leiab ka mitmeid Lääne-Virumaa noori artiste: näppepildurid Tapalt ning Leegi Brigitte Kais Kadrinast, kes laupäeva õhtul annab kontserdi Käsmu kirikus. Laupäeval annab noortelaval kontserdi Rae kooli ansambel Hiiu Folgi peakorraldaja Astrid Nõlvaku juhtimisel.

Viru Folk on muusikafestival, mis keskendub igal aastal konkreetsele riigile või kultuurile. 17. Viru Folk toimub 9.–11. augustil 2024, tänavune teema-aasta on Alpi aasta.