Üleriigilise e-võistumängimise võitis Mihkel Sildoja

Žürii tõi esile võitja mitmekülgset traditsioonitunnetust ning stiilipuhtust. "Ta saatis võistumängimisele kõige rohkem lugusid - kokku kuus, kuid igaüks nende lugude esitustest oli silmapaistev ja vääriks eraldi auhinda. Mihkel jäi silma ja kõrva oma mitmekülgsuses, mis väljendus loomingulisuses, väljendusrikkuses. Nii omalooming kui valitud lood lõõtsale ja karmoškale olid kõik õigel kohal ja suurepäraselt ning meisterlikult ette kantud," rääkis seekordsest Grand Prix võitjast žürii esinaine Lee Taul.

E-võistumängimise korraldanud Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja ja žürii liikme Tarmo Noormaa sõnul on noorte pärimusmuusikute tase meeliülendav ja muljetavaldav. "Lapsed ja noored on teinud palju tööd. Videotena võistluslugude saatmine annab võimaluse esitusi lihvida ja harjutada ja uuesti filmida ja seda on konkursi kõrgest tasemest ka näha, et osalejad on andnud endast maksimumi, " ütles Noormaa.

"Need 148 videot jäävad üles nii Eesti Pärimusmuusika Keskuse Youtube'i kanalile kui ka Pärimusmuusika Teabekogu varamusse, nii saavad neist omakorda arhiivisalvestised tulevastele põlvedele. Ka mängijatel endil on kindlasti väga huvitav mõne aasta pärast tagasi vaadata. On ju nii mõnigi tänane osaleja kindla peale äge tulevikutegija muusikavallas ja siis on hea meenutada aegu, kui pillimängu alles õpiti," lisas Noormaa.

Suur üleriigiline e-võistumängimine toimus tänavu teist korda veebis. Osalejatel tuli saata vähemalt kaks pärimusmuusika lugu salvestatud videotena, millest üks lugu pärineks esitaja kodukandist või -maakonnast või olema muud moodi mängijaga seotud ning teine lugudest võis olla vabalt valitud pärimusmuusika pala. Nii mõnigi osaleja kasutas sel aastal võimalust ja saatis mitu erinevat lugu, erinevate pillidega mängitult ning on seega esindatud erinevates pilligruppides. E-Võistumängimisele saadetud videod on vaatamiseks ja kuulamiseks üles laetud Eesti Pärimusmuusika Keskuse YouTube'i kanalile.

Žüriisse kuulusid Märt-Matis Lill, Lee Taul, Säde Tatar, Marek Talts, Kati Soon ja Tarmo Noormaa.

Erinevate pilli- ja vanusegruppide parimad olid:

Kannel: Silina Liht, Herta Ida Udikas, Getter Lauk, Kertu-Liis Õnnis, Karl Aleksander Atonen

Torupill: Reinhold Omel

Laul: Rute Trochynskyi

Avatud klass: Mariina Alla, Sigrid Anton, Kata Karlis

Lõõtsalised: Hanna Juhkam, Katariina Nelli Tiisler, Mihkel Sildoja

Omalooming: Mihkel Sildoja, Kärt Pihlap

Poogenpillid: Hanna Juhkam, Pihla Põld, Hellika Otsar

Rahvapillid: Aia Rikka

Peapreemia pälvinud Mihkel Sildoja esitust saab vaadata allolevast videost: