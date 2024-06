Miksteater toob lavale võrukeelse lavastuse metsavendade rongiröövist

27. juunil esietendub Põlvamaal Karilatsi vabaõhumuuseumis Miksteatri suvelavastus "Rongirüüv". Võrukeelse lavaloo autorid on Jan Rahman ja Aapo Ilves, lavastaja on Kristo Toots.

"Rongirüüv" on lugu teise maailmasõja järgsest vabadusvõitlusest ja Eesti mehe enesetõestamise vajadusest. Tegevus põhineb tõestisündinud lool: 11. detsembril 1948 kaaperdasid metsavennad Johannes Heeska juhtimisel Võrumaal Sõmerpalu jaama lähedal üliturvatud reisirongi ja röövisid sealt 152 000 rubla põllumajandusmaksu raha. Seda tegid vaid 7 metsavenda, kes suutsid jätta mulje, et neid on väga suur hulk. Rööv lõppes inimohvriteta.

Lavaloo autorid on Jan Rahman ja Aapo Ilves. Muusika autor on Erki Meister, laulusõnade looja Aapo Ilves, lavastuses kasutatakse nii originaalmuusikat kui ka rahvalikku loomingut. Lavastaja on Kristo Toots, lavastaja assistent Kristin Kooskora, lava- ja kostüümikunstnik Maarja Meeru (Vanemuine), koreograaf Andre Laine, lavavõitluse eest vastutab Kaire Russ, helikujundus Kristjan Häggblom ja Renee Trei, heli- ja valguskujundus Martin Meelandi, Mathias Meelandi.

Peaosades mängivad Kaia Skoblov ja Margus Jaanovits (Vanemuine).

Teistes osades teevad kaasa Tarmo Tagamets, Margo Mitt, Alo Kurvits (Vanemuine), Karel Käos, Kristjan Häggblom (Vanemuine), Renee Trei, Ülo Needo, Martin Tikk, Anne-Mai Tevahi, Ülle Sillamäe, Henrik Lainvoo.

Lavastus "Rongirüüv" on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lisaprogrammist. Etendused toimuvad vahemikus 27. juuni–14. juuli Karilatsi vabaõhumuuseumis, Karilatsi külas, Kanepi vallas, Põlvamaal.