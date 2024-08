Miksteater toob lavale vaegnägijatele mõeldud lavastuse

Miksteatris on proovisaalis lavastus "Mu meel unus mägede taha", mis on mõeldud vaegnägijatest lastele ja nende lähedastele. Lavastuse kogemiseks kannavad pealtvaatajad spetsiaalseid prille, mis näitavad maailma nii, nagu seda tajuvad vaegnägijad.

"Idee lavastuseks sündis minu isiklikust kogemusest," kõneleb lavastaja Kaido Rannik, kelle üks lastest on vaegnägija. Lavastus on peamiselt mõeldud kooliealistele lastele, kuid laiemalt suunatakse publik mõtisklema järgmistel teemadel:

- Kui üks meie meeltest on puudu või töötab osaliselt, siis mida ja kuidas teised meeled tajuvad?

- Mis juhtub, kui asetada kõik etenduses osalejad, nii vaegnägijad kui n-ö normnägijad, võrdsesse seisu?

- Kui täiesti terve inimene panna vaegnägija olukorda, siis mis hakkab temaga juhtuma?

Lavastaja loodab, et võib-olla õpivad kõik lavastuse loomise ja kogemise protsessi osalenud läbi ühise kogemuse erivajadustega inimesi paremini tundma ja neist aru saama.

"Mu meel unus mägede taha" on rännaklavastus vaegnägijaile lastele ja nende lähedastele ning neile, kel on huvi kogeda, kuidas näeb ja tajub selline laps maailma. Lavastuse käigus jõuab publik koos etendajatega unistuste maale, kus on võimalik kuulda, tajuda, maitsta, haista ja kompida ning olla osa loost, mis aitab unistustel taas tekkida.

See lavastus on hea võimalus veidi paremini mõista ning märgata maailma, mis oma erisuses on sama vaheldusrikas, kui tavamaailm. Lavastust mängitakse Teatri- ja Muusikamuuseumi ruumides Müürivahe tänaval ning etenduse alguses jagatakse kõigile osalejatele vaegnägemist imiteerivad prillid, mida on soovituslik kanda kogu etenduse vältel. Lavastuse meeskond tagab turvalise teekonna etenduspaikades ja trepil.

Trupp teekonnal proovisaali. Autor/allikas: Miksteater

Lavastust mängitakse viiel korral Tallinnas septembri lõpus ning ühel korral Tartus novembris, kus lavastus on osa noore vaataja teatri festivalist NAKS, mis keskendubki tänavu erivajadustega laste ja noorte teatrile.

Etendajad: Sylvia Köster, Aita Vaher, Marek Tammets

Lavastaja ja idee autor: Kaido Rannik

Dramaturg: Piret Jaaks

Kunstnik: Triin Simson

Heli: Madis Kreevan

Valgus: Aleksandr Mirson

Konsultant: Olga Ilgina

Lavastuse pealkiri on fraas Jaan Kaplinski samanimelisest luuletusest.

"Mu meel unus mägede taha" esietendub 28. septembril Tallinnas Teatri- ja Muusikamuuseumis.