Galerii: Draamateater alustas Kammivabrikus suvelavastuse "Rahamaa" proove

"Rahamaa" on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv Eesti Draamateatri suurlavastus, mis uurib offshore´induse allhoovusi ja niidistiku globaalset hargnemist. Lavastus on sissevaade maailma, mis on kättesaadav vaid ülirikastele, lugu annab aimu, kuidas rahapesu on kujundanud lääneriikide poliitikat juba aastakümneid ja miks sellisest hämarast rahast nii raske loobuda on.

Terve nädala vältel töötas selle nimel kokku 80 inimest, et viiest rekatäiest tehnikast Kammivabriku tehasehoones üles ehitada "Rahamaa" lava ning 550-kohaline publikutribüün.

Lavastuse kunstnik Kristjan Suits sõnas, et "Rahamaa" lava on midagi sellist, mida ta on endise filmikunstnikuna igatsenud teha. "Mul on olnud soov teha midagi filmilikku, segada laval teatrit ja filmi ning nüüd tekkis see võimalus. See lavakujundus on dünaamiline, aga ka keeruline. Kui mastaabilt kuulub "Rahamaa" kujundus kolme kõige suurema hulka, siis tehniliselt on see kindlasti kõige keerulisem lava, mida olen teinud," selgitas ta.

"Rahamaa" autor on Mehis Pihla, lavastaja Hendrik Toompere jr, kunstnik Kristjan Suits, valguskunstnik Priidu Adlas, helilooja Maria Faust, helikujundaja Lauri Kaldoja, videorežissöör Ove Musting, peaoperaator Ivar Taim (ESC), operaator Péter Kollányi ja koreograaf Eve Mutso.

Osades Tõnis Niinemets, Viire Valdma, Gert Raudsep, Markus Luik, Karmo Nigula, Inga Salurand, Nikolai Bentsler, Märten Metsaviir, Taavi Teplenkov, Christopher Rajaveer, Hanna Jaanovits (EMTA Lavakunstikool), Helena Lotman, Kersti Heinloo, Raimo Pass, Melani Mõtlik, Kersti Kuuse.

Bänd Maria Faust (Taani/Eesti) – saksofon/kapellmeister, Mads Hyhne (Taani) – tromboon, Oscar Andreas Haug (Norra) – trompet, Toomas Oskar Kahur – tuuba, Ahto Abner – löökpillid.

"Rahamaa" esietendub 6. juunil Tartu Kammivabriku tehasehoones.