Draamateater tõi Kammivabrikus lavale rahapesuskandaalist rääkiva "Rahamaa"

Maria Fausti loodud elava muusika saatel algab lugu Tartust Annelinnast pärit poisist, kes satub tööle pealinna panga välispanganduse osakonda. Lahti rullub kolme ja poole tunnine sissevaade maailma, mis muidu avaneb vaid ülirikastele.

"Idee ikkagi tuli sellest, et lahvatas suur skandaal meedias. Mis mind selles mõttes väga huvitas, et räägiti ju, et see on maailma ajaloo kõige suurem rahapesuskandaal, mis Eestis aset on leidnud ja see tõesti pakkus mulle huvi," rääkis näidendi autor Mehis Pihla.

Lavastus põhineb päriselt Danske pangas ja selle ümber aset leidnud sündmustel, samas ei ole tegemist dokumentalistikaga ja tegelastel pole ka originaalnimed.

Esietendusele on eelnenud kaks aastat intensiivset ettevalmistust.

"Ma pole enne nii suurt lavastust teinud. Siin on kaks kaamerat, muusikud, näitlejad, suured lavapildid, see on mastaapne. Ma arvan, et see mastaap muudab selle eriliseks. Eriline on ka see, et ega see pangandusteema ja kogu see maailm ei ole kõige lihtsam. Eemalt vaadates tundub see kuiv, aga mulle tundub, et Mehis on kirjutanud niivõrd hea teksti ja näitlejad on ka kaasa tulnud ja me oleme suutnud selle väga huvitavaks teha. See on minu meelest suur saavutus," rääkis lavastaja Hendrik Toompere jr.



"See lugu on lõppkokkuvõttes sellest, mida raha inimestega teeb. Teiselt poolt ka, mida raha meie kui eestlastega teeb. Me oleme harjunud, et oleme ikkagi selline idablokk ja nõukogude ajast tulnud ja vaesust ka näinud, et mida see raha tõesti inimesega teeb ja mida me oleme nõus raha nimel tegema," selgitas Pihla.

Tartu Kammivabrikus mängitakse suvel kokku 11 "Rahamaa" etendust.