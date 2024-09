Draamateatri sügishooaeg vaatleb inimese ja ühiskonna vahekordi

21. septembril esietendub suures saalis Hendrik Toompere juuniori lavastus "Totalitaarne romaan". Leedu näitekirjaniku Marius Ivaškevičiuse kõige värskem näidend viib vaataja teekonnale, kus ta kohtub riikliku režiimi julmuste, allasurutud kunstnike elusaatuse ning kirgliku armastusega. Stalini aja surutis on võrreldav eluga praeguste Kesk-Aasia diktatuuride tingimustes, kuid alati on inimesi, kes ka sellistes oludes leiavad endas julgust ja jõudu luua ning mitte muutuda mälu kaotanud orjaks. "Totalitaarne romaan" on Eesti Draamateatri ja Vaba Lava koostöölavastus. Osades Tõnu Oja, Gert Raudsep, Kristo Viiding, Ester Kuntu, Andres Puustusmaa jaTaavi Teplenkov.

Novembri hakul toob lavastaja Mart Piirimees välja Yasmina Reza värskeima teksti "James Brown kandis lokirulle", mis süveneb inimsuhete, identiteedi ja kultuuriliste ikoonide keerukasse ühismõjusse inimeste elus. Mis juhtub inimese ja tema lähedastega siis, kui ühel päeval otsustab ta, et tema pole tema, vaid hoopis üks üldtuntud popikoon? "James Brown kandis lokirulle" esietendub 2. novembril väikeses saalis. Osades Richard Ester, Hilje Murel, Ivo Uukkivi, Ursel Tilk ja Emili Rohumaa.

Elmo Nüganen on aga alustanud tööd Poola kirjaniku Stanisław Lemi ulmeromaaniga "Solaris". Kosmosepõneviku žanripiire ületav lugu kutsub publikut mõtlema abstraktsete kategooriate üle. Samal ajal on kosmosejaamas toimuv lugu aga realistlik, rääkides armastuse ja kaastunde igavesest jõust, süüst ja lunastusest. "Solaris" esietendub 23. novembril draamateatri suures saalis. Osades Mait Malmsten, Harriet Toompere, Jaan Rekkor, Taavi Teplenkov, Markus Luik ja Tõnu Kark.

Draamateatri trupiga liitus ka kolm noort näitlejat EMTA lavakunstikooli 31. lennust: Richard Ester, Hanna Jaanovits ja Emili Rohumaa.