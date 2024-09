Hendrik Toompere jr: totalitaarne võim mängib inimestega nagu nukkudega

Eesti Draamateatri ja Vaba Lava koostöös jõuab lavale Marius Ivaškievičiuse draama "Totalitaarne romaan". Lavastaja Hendrik Toomperele on see juba teine koostöö leedu näitekirjanikuga.

Näidend põhineb jutuajamistel ja pikal intervjuul tadžiki lavastaja Barzuga, kellega Marius Ivaskevitsus ja Vaba Lava kuraatorid kohtusid ühel teatrifestivalil Dušanbes.

"See näitemäng on ühelt poolt seesama intervjuu ja teiselt poolt intervjuu käigus tekkinud assotsiatsioonid. Need seosed viivad meid kaugetesse aegadesse tegelikult, nende samade loomeinimesteni, kes on totalitaarsetes režiimides pidanud elama ja hakkama saama," kirjeldas Hendrik Toompere jr.

"Mulle tundub, et totalitaarne võim mängib inimestega nagu nukkudega, aga samas on selle lapsikuse ja banaalsuse ja lolluse juures see hirmus aspekt, et see juhtub ju päriselt," lisas lavastaja.

Mõni päev enne maailmaesietendust jõudis Tallinnasse ka autor ise. Ta ütleb, et kuna ta kirjutades ei visualiseeri materjali, pakub lavastus alati üllatusi. "Minu jaoks on laval väga palju ootamatuid visuaalseid lahendusi, mis muidugi muudavad selle näidendi palju rikkamaks. See puudutab vormi. Aga mis puutub sisusse, siis see on kantud samast meeleolust, mis minu tekst," sõnas Ivaškievičius.

Autor lisas, et mõtles kirjutades eriti siinsetele noortele, kes on üles kasvanud vabas maailmas. "Meie küsimus on, mida me saaksime teha, kui me oleme silmitsi sellega, kuidas need kohutavad totalitaarsed režiimid purustavad ja tapavad inimesi, võttes mitte ainult nende kehad, vaid ka hinged."

"Totalitaarne romaan" esietendub Eesti Draamateatris 21. septembril.