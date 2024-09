Jaanus Johanson: ma pole varem laval nii palju eesti keelt rääkinud

Koostöölavastus on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammist.

New Worgist pärit ärimees Andrew korraldab Läti ja Eesti piiril asuvas motellis kohtumise potentsiaalsete investoritega. Läti neiu Spodra ja Eesti noormees Indrek on teineteisest sõltumatult loonud AI lahenduse, millega saab siitilmast lahkunud inimesi tagasi kutsuda. Nii rullub lahti lugu kahe naaberrahva, eestlaste ja lätlaste, suhetest.

"See on üliimelik, et ajalugu või geenid või jumal on pannud meid rääkima täiesti erinevates keeltes. See on uskumatu," ütles lavastaja Andres Noormets.

Ugala ja Valmiera teatri sõprussidemed sõlmiti 70 aastat tagasi. Riias sündinud eestlane, Valmiera draamateatri näitleja Jaanus Johanson mängib Ugalas aga esimest korda.

"Olen Tartus mänginud veel üks kord, aga eesti keeles nii palju rääkinud laval ei ole kunagi," ütles Valmiera draamateatri näitleja Jaanus Johanson.

"Me saime natuke Valmiera teatris ka nende tükke näha. Neil on ka väga kõrge kunstiline tase, seda oli põnev vaadata. Aga nad kõik olid inspireerivalt töökad. Lahe oli näha nende tööeetikat," ütles Andrew osatäitja Alden Kirss.

Muinasjutulist lavalugu "Cosmopolitan" mängitakse Ugala suures saalis, etendus tõlgitakse eesti ja läti keelde. 4. oktoobril esietendub lavastus aga Valmiera draamateatris, kuhu võetakse kaasa näitlejad ja kostüümid, aga dekoratsioonid valmivad kohapeal.