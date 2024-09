Pildid: noored kunsti- ja keskkonnahuvilised rajasid Peipsi äärde järveeluka

Ürituse noorte eestvedajate soov oli juhtida tähelepanu Eesti suurima järve ja seda ümbritseva erilise keskkonna väärtuse hoidmisele. Umbes kahe meetri kõrgune ja kuue meetri pikkune järveelukas Puu-uss valmis Noodaranna niidule päeva jooksul.

"Noodamaa rand on elukale suurepärane elupaik. Supluskohas on avarust, loomeallikas Peipsi järv vahetult kohal ja sinna on huvilistel ka Puu-ussi lihtne vaatama tulla," kiitis noorte kaasaegse kunsti aasta projektijuht Keret Altpere Peipsiääre valla pakutud asukohta.

Pillirooelukas Puu-uss jääb Uus-Kasepääle Noodaranda kuni sügise lõpuni. Ettevõtmist korraldasid Lars Erik Soome, Mette Anete Tammistu, Uljana Jaskevitš, Marianne Lung ja Hannes Ikla, noori skulptoreid juhendasid Anna Otsolainen ja Mari Hiiemäe.