Ugala teatri hooaja avab koostöö Valmiera Draamateatriga

"Cosmopolitan" räägib loo Andrewst, kes on pärit New Yorgist, ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli. Nad ei tea mitte midagi üksteise olemasolust, nad ei tunne kohalikke keeli ega kombeid, nad mõlemad varjavad oma tegelikke eesmärke. Järgneva ööpäeva jooksul arenevad selles motellis kummalised sündmused: seal kohtuvad mitmed värvikad tegelased ja neli erinevat keelt, põrkuvad maailmavaated ja tõekspidamised, varjatud plaanid ja avaldamata lood.

Lavastuses "Cosmopolitan" mängivad viis Ugala teatri ning viis Valmiera Draamateatri näitlejat. Eesti esietendus toimub 14. septembril Ugala teatris ning Läti esietendus 4. oktoobril Valmiera Draamateatris. Laval kõlab nii eesti, läti, inglise kui ka vene keel, kõik etendused on subtiitritega. Lavastus on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

12. oktoobril etendub Ugala teatri väikeses saalis Suurbritannia stsenaristi ja näitekirjaniku Abi Morgani "Pikse jäljed", mille toob lavale Karl Koppelmaa. Lavastus "Pikse jäljed" räägib sõpruse ja armastuse jõust kaotusvalu vastu.

Taago Tubin toob novembrikuus Ugala teatri suurele lavale David Greigi näidendi "Arhitekt", loo tavalisest perekonnast. Pereisa Leo on tuntud arhitekt, kes hiilgeaegadel on pälvinud auhindu oma projekteeritud elamukomplekside eest. Nüüd kavandab ta peamiselt parklaid. Konflikt puhkeb, kui ühe Leo karjääris olulisima, kuid tänaseks amortiseerunud hoone elanikud nõuavad selle lammutamist. Samal ajal on "amortiseerumas" ka tema lähisuhted ja lähenemas lammutamisele kakskümmend viis aastat püsinud abielu. Lavastuses teeb lisaks Ugala näitlejatele külalisnäitlejana kaasa Merle Palmiste.

Detsembrikuus esietendub teatri väikeses saalis Liis Aedmaa lavastatud "Kartulimässajad", mis on mõeldud väikestele teatrisõpradele ja nende vanematele. Magnus Lindmani loos võetakse koos kartuliga ette teekond Andide jalamilt eestlaste rahvustoiduks, seigeldakse üle merede ja maade, tutvutakse kartuli sõprade ja vaenlastega, kohatakse võimuahneid kuningaid, ebausklikke talumehi ja õige mitut kummalist kokka. Saadakse teada, kuidas kartuli eest hoolitseda. Või mida teha, kui ta peaks äkki haigeks jääma. Tunni aja jooksul kihutatakse kartuli jälgedes läbi viiesaja aasta ja avastatakse selle kõige tavalisema köögivilja kohta mõndagi uut ja põnevat.

Uuest hooajast liituvad Ugala perega kevadel Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja õppesuuna lõpetanud Lauren Grinberg ning viimased 30 aastat Vanemuise draamatruppi kuulunud Riho Kütsar. Lauren Grinberg on sündinud ja kasvanud Tallinnas ning enne lavakunstikooli astumist lõpetanud Prantsuse lütseumi. Ugala publikule on Grinberg tuttav kevadel esietendunud lavastusest "Uhkus ja eelarvamus (justkui)".

Viljandis sündinud Riho Kütsar lõpetas lavakunstikooli 16. lennu ning töötas 1994. aastast alates Vanemuise teatris. Kokku on Kütsar Vanemuise teatris teinud 80 rolli, lisaks osatäitmised teistes Eesti teatrites ning teleseriaalides. Ugala publik on Kütsariga varasemalt kohtunud lavastustes "Meeste kodu", "Peer Gynt" ning "Kuhu sa jäid?".