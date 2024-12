Ugala teatri suvelavastus näitab Paul Kondase värvikat maailma

"Kondas ja maasikasööjad" toob vaatajate ette 1980. aasta värvika Viljandi koos kohalikele hästituntud linnaelanikega ja eesti kõige erilisema naivisti, näitekirjaniku, luuletaja, oma isikliku teatriteooria rajaja, viiuldaja ja endise kooliõpetaja Paul Kondasega, kes just samal aastal sai täpselt kaheksakümne aastaseks.

Lavastaja Tanel Ingi sõnul on maailm, mida Paul Kondas kujutas maalidel, nii uskumatu, et tal tekkis soov mõista inimest selle taga. "Lähemalt uurides selgus, et Kondase elu ja nägemus maailmast oli sama kirju kui tema maalid," rääkis Ingi. "Autor Ott Kilusk uuris Paul Kondase maailma põhjalikult ning kirjutas näidendi, mida iseloomustavad muinasjutulisus, huumor, nukrus ja suur annus ajaloolist tõde. See on üks kadunud maailm, mida sellisel kujul enam ei ole, aga mida vaadata ja meenutada on alati hea," lisas Ingi.

Lavastus "Kondas ja maasikasööjad esietendub 19. juunil Viljandi muuseumi hoovis ning on Ugala teatri, Kondase keskuse, Viljandi linna ning Viljandi muuseumi koostööprojekt.

"Kondase ja maasikasööjate" autor on Ott Kilusk, lavastaja Tanel Ingi, kunstnik Jaanus Laagriküll, helilooja Kristjan Priks, valguskujundaja Laura Maria Mäits, nimiosas Ott Sepp (külalisena). Lisaks mängivad suvelavastuses Luule Komissarov, Vilma Luik, Kiiri Tamm, Merle Liinsoo, Jaana Kena, Adeele Jaago, Maarja Mõts, Andres Tabun, Oskar Punga, Vallo Kirs, Tarvo Vridolin, Janek Vadi, Peeter Jürgens ja Rait Õunapuu.