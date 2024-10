Galerii: Ugala teatris esietendub lavastus elu imedest

Lavastus räägib loo kahest lapsepõlvesõbrast, kes kohtavad suvitades noort naist. Ühel sõpradest on kõik olemas, ta on oma otsustes ratsionaalne ega taha liigselt riskida. Teine sõber on aga loomult unistav, armastab imetabaseid lugusid ega soovi oma eluga kuhugi jõuda. Suvine tutvus paneb mehi aga asju teise pilguga nägema.

Lavastaja Karl Koppelmaa sõnul on "Pikse jäljed" lavastus sõpruse ja armastuse jõust kaotusvalu vastu. "See on poeetiline lugu hetkedest, mil justkui midagi väga tühist saavutab meeletu jõu ja surub meie eludele igaveseks enese pitseri. Me räägime lugusid, et korrastada elamise kogemust, aga vahel on see kogemus korrastamatu. Kas me siis painutame reaalsust oma piiratud mõistuse järgi või tunnistame, et mõistuse piiri taga on olemas imed," lisas Koppelmaa.

Lavastaja Karl Koppelmaa, kunstnik Kristjan Suits, valguskujundaja Mairon Tovstsik, videokujundaja Margo Siimon, helikujundaja Elari Ennok, tõlkija Pirjo Jonas.

Mängivad Janek Vadi, Klaudia Tiitsmaa ja Tanel Ingi.