Garmen Tabor toob Ugalas lavale Pulitzeri preemia võitnud "Džinnimängu"

"Džinnimäng" on David Lee Coburni 1978. aastal Pulitzeri preemia võitnud näidend, mis räägib endisest edukast firmaomanikust Martin Wellerist ning varem majavalitsejana töötnud Fonsia Dorseyst, kes kohtuvad vanadekodu verandal kaardilaua taga.

Lavastaja Garmen Tabori sõnul on "Džinnimäng" lugu sellest, et kõik inimesed vajavad armastust ja kedagi, kellega oma rõõme jagada. Isegi siis, kui selleks rõõmuks on teisele kaardimängus pähe tegemine.

"Džinnimängu" esmalavastus Eestis oli 1984. aastal samuti Ugala teatris. Tookord mängisid džinni Lisl Lindau ja Kaljo Kiisk.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja Garmen Tabor, kunstnik Liina Unt, dramaturg Tõnis Parksepp, valguskujundaja Villu Konrad. Osades Luule Komissarov ja Andres Tabun.