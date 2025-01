Garmen Tabor: jõgi peab teatris voolama, ideed värskenduma

Ugala teater kuulutas möödunud aasta lõpus välja konkursi uue teatrijuhi leidmiseks. "Vikerhommikus" ütles praegune teatrijuht Garmen Tabor, et teatrile on kasulik värske mõtlemine, pidev uute ideede pealevool, mistõttu ka tema uueks ametiajaks ei kandideeri.

Ugala teater on Tabori sõnul praegu väga hea seisus. "Ugalal on väga võimsad traditsioonid, teatritraditsioonid. Meie publik armastab meid, meie kriitikud hoiavad meid, nii nagu me oleme oma arengukavasse kirja pannud, et me oleme maailma parim väiketeater," sõnas teatrijuht.

Tabori sõnul on teatril oluline kujundlikult olla näoga publiku poole. "Teatrijuht peab tegema koostööd loomingulise juhiga. Teater on kollektiive kunst ja sellel on päris tõsine taust, osakonnad peavad omadega saama kokku ja eelkõige tähendab see seda, mis teemasid me teatris käsitleme – need peavad olema olulised meile, aga veel enamgi publikule."

Tabor sai kuus aastat tagasi teatrijuhiks peale esialgse konkursi läbikukkumist, mil tema poole pöörduti ettepanekuga otse. "Ma ütlen eelkõige ka tulevasele juhile, et teatrite juhtimine on üks eriline asi. Loomulikult on tegu tippjuhtidega, aga kui me vaatame Eesti teatri peale, siis meie majanduslike tulemuste ja kunstiliste tulemuste poolest on meil väga palju juhte, kes on näitleja haridusega, lavastaja kogemusega ja seal on võrdusmärk natuke näiteks lavastajatööga. Sa pead teadma oma meeskonda, pead teadma oma teemasid. Sa saad nende inimestega tuttavaks läbi töö. Eelkõige peab juht aga teatrit armastama, siis räägime edasi," sõnas ta.

Otsuse ise mitte uuesti kandideerida, võttis Tabor enda sõnul vastu juba aasta tagasi. "Teatrile on kasulik uuem värskem mõtlemine, teised ideed. Teatris on nõnda, et jõgi peab voolama, ideed peavad värskenduma," sõnas Tabor, kuid lisas, et ka isiklikus plaanis ootavad teda ees uued teed ja väljakutsed.

Sügisel tuli teatrirahvas ühiselt välja, et avaldada meelt kultuuritöötajate palkade üle. Tabori sõnul ei tohi lasta hirmul võimust võtta. "Meil on väga keeruline ja läheb veel raskemaks. Paljusid asju me ei tea, mis muutub või tuleb, aga me saame mingisugused plaanid teha ja läbi mõelda, mis siis juhtub, kui läheb teisiti. Meil on ikka väga palju võimalusi oma tööd jätkata, hoolitseda oma tervise ja olemise eest, hoida oma inimesi. See tähendab seda, et hirmu ei ole meil vaja tunda. Hirmuga naljalt mingit loomingut ei tule," sõnas Tabor.

"Usku, lootust ja armastust, seda peab meil jaguma, siis me leiame lahendusi. Me peame hoidma kokku," lisas ta.