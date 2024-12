Majanduslik olukord sunnib maakonnateatreid piletihindu tõstma

Endla teatri sõnul tuleb nende tegevustulem nagu eelmiselgi aastal plussi. Siiski lõpetab teater aasta möödunuga võrreldes finantsiliselt tagasihoidlikumalt.

"Kui võrrelda nüüd eelmise aastaga, siis aasta algus oli selline natukene ehmatav, sest et külastatavus oli võrreldes 2023. aasta jaanuariga tunduvalt madalam ja ei saanudki aru, miks. Aga aasta peale olnud ta kord üles, kord alla ja tuleb praktiliselt sama tulemus – 87 000 külastajat selle aasta kohta, mis on päris hea tulemus," rääkis Endla teatri juht Roland Leesment.

Ka Ugala teater ütles, et kuigi numbrid pole veel koos, tuleb aasta eelmisega võrreldes ilmselt tagasihoidlikum. "Keskmine täituvus on pisut langenud ja ma arvan, et ikkagi sel põhjusel, et kõikvõimalike maksude ootuses tunnevad inimesed ennast ebakindlalt," tõdes Ugala teatri juht Garmen Tabor.

Endla kahe saali keskmine täituvus on sel aastal olnud ligi 75 protsenti, mis on samuti möödunud aastast veidi madalam. Teatrijuhid ütlevad, et üldine hinnatundlikkus on pannud külastajad rohkem otsima soodushindu. Uuel aastal tuleb aga mõlemal teatril hinda tõsta.

"Järgmise aasta nii-öelda maksumuudatusi arvesse võttes me peame hindu tõstma ja teeme seda ilmselt maikuust alates pisut," sõnas Leesment.

"Me peame piletihinda järgmisel aastal tõstma, sest muidu me kuidagi omadega välja ei tule. Aga ma pean lisama, et kui me mõtleme viimase viie aasta inflatsioonile, siis me oleme sellega täielikus korrelatsioonis," lisas Tabor.

Mõlemad teatrid tõstavad täispileti hinna 25 eurolt 27 eurole. Kui Endla hind tõuseb alates maist, siis Ugala tõstab hinda jaanuari algusest. Uuest aastast kärbitakse teatrite tegevustoetust neli protsenti. Leesmendi ja Tabori sõnul tuleb kitsamates oludes mõelda, kuidas ikkagi rahvas saali saada ja seeläbi omatulu kasvatada. Teisalt tuleb ka kokku hoida.

"Praegu me oleme siis otsustanud oma plaanidest siiski ühe lavastuse vähem teha, et pisutki kokku hoida ja ütleme niimoodi, et need mõned töökohad, mis vabanevad, neid me kohe ei täida," rääkis Tabor.

"Meie jaoks eelarves vähem umbes 85 000 eurot. Selles suurusjärgus kärpe või toetuste vähenemise saame sisse viia erinevate struktuurimuudatustega. Inimesi ei pea praktiliselt üldse ära saatma," lisas Leesment.