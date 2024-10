Klaudia Tiitsmaa: meil kõigil on olemas keegi, kes on meile head tahtnud

Kõiges ratsionaalne Tom ja asotsiaalsete kalduvustega Alex on lapsepõlvesõbrad. Kõige muu kõrval on nad üle elanud ka piksetabamuse.

Loomult unistav Alex ei soovi oma eluga kuhugi jõuda, kuigi Tom püüab teda kõiges aidata. Suvepuhkusel olles kohtuvad nad noore naise Emmaga ja armuvad temasse.

"Nad on ikkagi lapsepõlvesõbrad ja neid seob ka üsna mitu minevikusündmust, mis on nendega kogu elu kaasas lohisenud ja mis vajavadki meie lavaloo käigus vähekene lahendamist," sõnas Tomi osatäitja Tanel Ingi.

"Tom on selline ratsionaalne inimene ja Alex püüab sajaga temast aru saada ja millestki kinni hoida. Tal on väga raske toime tulla," lisas Alexi osatäitja Janek Vadi.

Emmat kehastav Klaudia Tiitsmaa sõnas, et "Pikse jäljed" kannab tema jaoks väga selget sõnumit. "Minu rohtudega ei ole võimalik sind ravida ja sinu rohtudega ei saa mind ravida. Meil kõigil on olemas keegi, kes on tahtnud meile head, me võtame selle hea vastu, sest me oleme viisakad," lausus ta.

Inimsuhete keerukus on teema, mis lavastaja Karl Koppelmaad teatris kõige enam huvitab. Seega on "Pikse jäljed" mõtteline järg tema eelmisele Ugalas tehtud lavastusele "Tramm nimega iha". "Mõlemas loos on inimene, keda on võib-olla keeruline mõista, aga kellele ometi peame kaasa tundma. Ja vähemalt proovima teda mõista," leiab Koppelmaa.

Lavastust "Pikse jäljed" mängitakse Ugala teatri väikeses saalis.