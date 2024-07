Ugala hooaja avalavastus "Cosmopolitan" sünnib koostöös Valmiera teatriga

"Cosmopolitan" räägib loo Andrewst, kes on pärit New Yorgist, ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel kenal päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli. Nad ei tea mitte midagi üksteise olemasolust, nad ei tunne kohalikke keeli ega kombeid, nad mõlemad varjavad oma tegelikke eesmärke.

Järgneva ööpäeva jooksul arenevad selles motellis kummalised sündmused: seal kohtuvad mitmed värvikad tegelased ja neli erinevat keelt, põrkuvad maailmavaated ja tõekspidamised, varjatud plaanid ja avaldamata lood. Pidev möödarääkimine, üksteise võõristamine, omavaheline mõõduvõtmine ja peidus olevad saladused võtavad koomilised ja absurdsed mõõtmed.

"Täna on moodne olla maailmakodanik – kasutada maksimaalseid vabadusi ja mitte vastutada – elada kõikjal ja kuuluda mitte kuhugi. Aga kui vana hea maailm ümbert kaob, kuhu paneb trendikas kosmopoliit siis oma kumiseva pea? Sellele otsimegi koos lätlastega hooaja avalavastuses vastust," rääkis lavastaja ja dramaturg Andres Noormets.

Kunstnik on Valters Kristberg, kostüümikunstnikud Maarja Viiding ja Ilze Vītoliņa (Valmiera draamateater). Videokunsti eest vastutab Taavi Varm ja muusikaline kujundaja on Peeter Konovalov. Valguskujundaja kohustusi täidab Lauris Johansons (Valmera).

Mängivad Aarne Soro, Alden Kirss, Eduards Johansons (Valmiera), Ieva Puķe (Valmiera), Jānus Johansons (Valmiera), Klinta Reinholde (Valmiera), Krišjānis Salmiņš (Valmiera), Martin Mill, Oleg Titov ja Terje Pennie.

Eesti esietendus toimub 14. septembril Ugala teatris ning Lätis 4. oktoobril Valmiera teatris. Laval kõlab nii eesti, läti, inglise kui ka vene keel ning kõik etendused on subtiitritega.