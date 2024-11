Draamateatris esietendub kammerlik komöödia "James Brown kandis lokirulle"

Identiteedist ja erinevustest kõneleva loo keskmes on noormees, kelle vanemad on pannud psühhiaatriakliinikusse, et pojake vabaneks oma ettekujutusest, nagu oleks ta superstaar Celine Dion.

"Mind paelub selle materjali juures pidev rolli mängimine, mida kõik teevad," sõnas lavastaja Mart Piirimees.

Ei autor ega trupp anna hinnanguid ja ei vali poolt, suhtudes muheda empaatiaga kõigisse tegelastesse.

"Me kõik tahame tunda, et asjad saavad korda, anname enda panuse, et asjad korda teha, ja kui me hätta jääme, pöördume inimeste poole, kes võiks meid aidata," sõnas näitleja Hilje Murel.

Näidendi on tõlkinud Margus Alver, lavastuskunstnik on Virje Pärtin ja helilooja Sander Pruel, etendused toimuvad Eesti Draamateatri väikses saalis.