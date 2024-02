Draamateater toob Tartu 2024 raames välja Eesti-Taani koostöölavastuse "Rahamaa"

Lisaks Draamateatri näitlejatele astuvad lavale Skandinaavia džässartistid eesotsas Taanis mitmeid muusikaauhindu pälvinud Maria Faustiga, kes kirjutab ka lavastuse originaalmuusika. "Rahamaa" lavastab Hendrik Toompere jr.

2017. aastal lahvatasid Eestis kolossaalsed rahapesuskandaalid, millest üht nimetatakse seniajani maailma suurimaks rahapesujuhtumiks. Läbi siin tegutsevate pankade liikus läände miljardeid, mõnedel andmetel isegi sadu miljardeid kahtlast päritolu raha. Selle raha eest saaks maksta kõigile eestlastele riigi keskmist palka – 15 aastat järjest. Kuidas selline asi võimalik oli ja mis seal siis täpsemalt ikkagi toimus?

Lavastaja sõnul on pangandus väga teatraalne, sest mäng käib suurtele panustele: "Siin toimunu võtab hästi kokku väljend business as usual. Tohutud kasumid, tohutud riskid, kuid moraalselt väga küsitav. Eestis toimunu pole mingi erand, vaid universaalne näide panganduse off-shore maailmast. Just sedalaadi panganduse tõttu polegi näiteks võimalik vene oligarhidele mingeid toimivaid sanktsioone kehtestada," lisas Toompere.

Näidendi autor Mehis Pihla on loo tarbeks uurimust teinud juba poolteist aastat. "Selles loos on täiesti jaburaid seiku, näiteks kuidas ühel hetkel Eestis 500-eurosed rahatähed otsa said, sest kõik olid reisikohvritega Venemaale tassitud või kuidas üks kliendihaldur endale ööklubisse minemiseks hobuse rentis. Teisalt on rahasummad, mis siit läbi käisid, nii suured, et tänaseni selgub üha uusi skandaale, millesse see raha segatud oli." Pihla kirjutatud näidendi peategelasteks on mitte-residentidega tegelevad kliendihaldurid, kelle kaudu avaneb publikule sissevaade panganduse hämarasse telgitagusesse.

Esietendus toimub 6. juunil 2024 Tartus Kammivabriku tehasehoones. Lavastust mängitakse 11 korda. Laval kõlab nii eesti, inglise, vene kui ka taani keel ning kõik etendused on ingliskeelsete subtiitritega.

Lavastuses "Rahamaa" astuvad lavale Tõnis Niinemets, Viire Valdma, Gert Raudsep, Markus Luik, Karmo Nigula, Inga Salurand, Nikolai Bentsler, Märten Metsaviir, Taavi Teplenkov, Christopher Rajaveer, Hanna Jaanovits (EMTA lavakunstikool), Helena Lotman, Kersti Heinloo, Raimo Pass. Bändi kuuluvad Maria Faust (Taani/Eesti), Mads Hyhne (Taani), Oscar Andreas Haug (Norra), Toomas Oskar Kahur (Eesti), Ahto Abner (Eesti).