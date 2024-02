Draamateatri uuslavastuses kohtuvad laval Mait Malmsten ja Andres Puustusmaa

Nad elavad erinevat elu – üks on edukas kirurg ja teine mitte nii edukas fotograaf – ning kohtunud pole nad juba mõnda aega, kuid nüüd on nad otsustanud omavahelised suhted ära klaarida, sest nende vahel on üks naine. Rohke veiniga niisutatud öö kujuneb sõnasõjaks, kus paljastused ja mälestused viivad omavahelise vastasseisu lapsepõlveni välja. Välja lahvatab kaua allasurutud vihkamist ja seda tugevamini köitvat kokkukuuluvustunnet. Vendi mängivad sõbrad ja lavakooli kursusekaaslased 16. lennust Mait Malmsten ja Andres Puustusmaa.

"Selles näidendis on kaks tugevat, võib-olla kõige tugevamat vastandtunnet üldse: raev ja armastus. Nagu ikka, sünnivad need omavahelistest suhetest, sellest, kui palju me endast ja kui palju teistest aru saame. Kas me oskame nii endale kui teistele esitada õigel hetkel õigeid küsimusi ja kui palju oleme valmis ise vastuseid otsima. Kindlasti on see näidend üldinimlik ning mulle tundub, et me näeme inimeseks olemist autoriga väga sarnaselt," kommenteeris lavastaja Andres Puustusmaa.

Prantsuse romaanikirjanik ja dramaturg Antoine Rault (s 1965) hakkas kirjutama väga noorelt. Esimese näidendi lavale jõudes oli ta 23-aastane ("Esimene pea", ("La Première tête"), mis käsitleb Louis XVI viimast elupäeva). Hariduselt on ta filoloog ja on lisaks lõpetanud ka Pariisi Poliitikateaduste Instituudi. Ta on töötanud ajakirjanduses ja avalike suhete alal, seda nii erasektoris kui ka tipp-poliitikas. Ta on oma loominguga võitnud rohkesti tunnustust: 2006. aastal pälvis Prantsuse Akadeemia grand prix' tema näidend "Tuutor" ("Le Caïman") filosoof Louis Althusserist. Samuti on ta olnud mitmeid kordi nomineeritud Molière'i auhinnale, Prantsuse teatri aastaauhinnale, parima näitekirjaniku kategoorias.

Lavastaja, muusikaline kujundaja ja videokujundaja Andres Puustusmaa, kunstnik Ervin Õunapuu, valguskujundaja Triin Suvi. Teksti tõlkis prantsuse keelest Margus Alver. Osades Mait Malmsten ja Andres Puustusmaa.