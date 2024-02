Madis Kalmet Draamateatri "Erakõnelustest": oleme Mikk Mikiveri ees aukohustuse täitnud

"Tema oskus näha inimhinge ja väga keerulistes olukordades näha inimese psühholoogilisi keerdkäike, see kuidagi väga võlus. Üldse mulle Bergmani looming on väga meeldinud, kõik tema kirjutised, ka filmid ja peale seda ma nagu jäingi Bergmani külge kinni, olin temasse armunud loomingulises mõttes," rääkis lavastaja Madis Kalmet.

"Erakõnelused" jõudis Draamateatri lavale väikese ringiga: teos ilmus Loomingu Raamatukogus Ülev Aaloe tõlkes 90. aastate lõpus ja siis plaanis seda lavastada Mikk Mikiver, kuid ei jõudnud.

"Ühel heal päeval Guido (Kangur – toim.) ütles mulle, et kuule tead, Mikk soovitas üht head asja, nüüd teda ennast enam ei ole, loe see Bergmani erakõnelused läbi, see peaks olema sinu materjal. Nüüd olemegi esietenduse lävel ja oleme aukohustuse Miku eest täitnud," sõnas Kalmet.

Loo keskmes on pastoriproua Anna, kes ootamatult armub endast kümmekond aastat nooremasse teoloogiaüliõpilasse. Anna otsus kõik abikaasale ära rääkida, käivitab perekonnadraama, milles kannatavad kõik osalised. Anna prototüübiks peetakse Bergmani ema, kelle päevikutest autor materjali ammutas.

"Mina olen kuidagi mõelnud, et see lugu võiks ju olla suurest armastusest, aga tegelikult sama suur kui on see armastuse kalju siin ühel pool, on sama suur see üksinduse kuristik seal kõrval," sõnas Anna osatäitja Riina Maidre. "Mõnes mõttes ma ka ei tea, kes see Anna on, aga ma näen, mis tunnetest ta läbi käib ja need on ikkagi äärmuslikud," ütles näitleja.

Lavastuse kunstnik on Arthur Arula ja seda mängitakse Eesti Draamateatri väikses saalis.