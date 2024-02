Ingmar Bergmani keerulised peresuhted jõuavad Eesti Draamateatri lavale

22. veebruaril esietendub Eesti Draamateatri väikeses saalis Ingmar Bergmani "Erakõnelused" Madis Kalmeti lavastuses. Priit Põldma dramatiseeritud tekst on viimane osa romaanisarjast "Perekonnatriloogia", kus Bergman lahkab oma vanemate keerukat abielu ning enda keerukaid suhteid isaga.

Lavaloo keskmes on Anna, kes avastab end väljapääsmatust olukorrast. Tal on kirikuõpetajast abikaasa, kolm last ja ilus kodu, kuid ta armastab endast kümmekond aastat nooremat teoloogiaüliõpilast. Anna ei tea, mida teha: kas tunnistada tõtt või kaitsta end ja oma lähedasi valedega? Anna valikud käivitavad sündmuste ahela, kus põimuvad armastus, kirg, süü ja lootus.

Lavastaja Madis Kalmet: "Erakõnelustes" võlus mind eelkõige Bergmani ülimalt aus ja valus, halastamatugi vaade inimese siseheitlustesse. Naise traagika, kelle abieluõnn on ammendunud, kes piinleb armukolmnurga vastuoludes, ihkab vabadust ja pääsemist abielu vanglast."

Ingmar Bergmani "Perekonnatriloogia" ilmus eesti keeles 2018. aastal Bergmani 100. sünniaastapäevaks. Triloogiasse kuuluvad romaanid "Hea tahe", "Pühapäevalapsed" ja "Erakõnelused", varem olid need kõik ilmunud eraldi väljaandena Loomingu Raamatukogus. Kõik kolm romaani on eesti keelde tõlkinud Ülev Aloe.

Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Arthur Arula, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Lauri Kaldoja. Osades Riina Maidre, Guido Kangur, Kristo Viiding, Viire Valdma, Märten Metsaviir.