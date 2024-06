Pildid: Tartu Kammivabrikus esietendub Draamateatri suurlavastus "Rahamaa"

Eesti-Taani koostöölavastus põhineb Eestit raputanud rahapesuskandaalidel, näidendi autor Mehis Pihla on selle teemaga tegelenud juba paar aastat: "Minu jaoks oli vist kõige suurem avastus see, et Eestis toimunu on tegelikult näide ühest palju suuremast globaalsest mustrist, mis leiab ikka veel ja iga päev aset igal pool üle maailma. See on see sama asi, mis tuli välja Panama ja Pandora paberitega. Need on näited, kuidas on üles ehitatud keerukas offshore-skeemide maailm, et peita jõukate inimeste varasid. Ja siis muidugi see häiriv fakt, et 99% sellest on legaalne. Tüki jaoks intervjuusid tehes olid mitmed inimesed väga ettevaatlikud ja sõnu valivad ja ütlesid sissejuhatuseks, et see on "tundlik teema". See fakt iseenesest on juba päris kõnekas. Minu tõlgenduses see "tundlikkus" tulebki sellest, et kõik saavad aru – legaalne ei tähenda sama, mis moraalne või eetiline."

"Rahamaa" loo keskmes on Tartust Annelinnast pärit noormees, kes satub tutvuste kaudu tööle pealinna panga välispanganduse osakonda. Osakonna põhiklientideks kujunevad idabloki oligarhid. Äri läheb väga hästi, Skandinaavia panga filiaali teenus on kindel nagu "šveitsarskaja", salajane nagu "ofšornaja" ja lähedane nagu "peterburskaja". Lõpuks on kliente nii palju ja käive nii suur, et kõigiga ei jõua enam viina juua, aga peab. Peategelane seikleb Euroopa parimates suusakuurortides ja Venemaa avarustes. Saab osa oligarhide lahkusest ja julmusest, prostituutidest ja turvameestest. See on tumeda huumoriga vürtsitatud lugu, kus sularaha ei tassita portfellis, vaid ratastega reisikohvrites.

Lavastaja Hendrik Toompere jr sõnul on loos palju eestlastele, meie riigile, ajaloole ja lähiajaloole iseloomulikku. "Eks me oleme siin kahe maailma piiril. Ühel pool hullumeelne Venemaa, teiselpool heaolu ja lääs. Ja siis meie, kes siirdume Nõukogude Liidust Lääne poole. See loob huvitava pingevälja, milles hakkama saada ning millega kaasneb vaesus, millest välja ronida, ja sellest tulenevad valikud."

Lavastus on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist, "Rahamaa" 11 etendust toimuvad alates 6. juunist 2024 Tartu Kammivabriku tehashoones. Etendused on ingliskeelsete subtiitritega.

"Rahamaa" etendusi saadab lisaprogramm "Link", mis aitab mõjukate ekspertide abiga avada rahapesu maailma.