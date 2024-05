Loojad loodavad ajastuseriaalile "Detektiiv von Fock" rahvusvahelist lendu

Sagadi mõisas algasid Eesti Telefilmi uhkeima seriaali võtted. "Detektiiv von Fock" on 19. sajandit kujutav krimipõnevik, mida vürtsitab armastusliin. Tegelased põhinevad sealjuures Eesti mõisaid valitsenud suguvõsadel.

"Meile, eestlastele, vaatajana see annab midagi juurde, sest me oleme kõiki neid mõisaid külastanud, me enam-vähem geograafiliselt tajume Sagadi, Palmse, Vihula omavahelist kaugust üksteisest ja sellist, mida see annab juurde võib-olla. Ja mida oli endal tore lugedes kuidagi tajuda või tunda, et nad käisidki omavahel väga palju läbi ja oli selline suhtlus ja peod ja ballid. Ja kuidagi kuulujuttude tasandil ka, mida ühes või teises mõisas on rohkem või vähem või kes on kelle peale kade – sellist kollast materjali on ka seal päris palju," selgitas peaosaline Priit Pius.

Idee tuua sajanditetagused majad, inimesed ja sündmused teleekraanile, tuli aastaid tagasi näitlejal ja lavastajal Üllar Saaremäel. Teda ennast seriaalis üheski rollis ei näe, kuid sisu osas on ta kõvasti kaasa rääkinud.

"Kasutades võib-olla sellist maffiaslängi, siis ma olen täiesti ilmselgelt selle loo ristiisa," sõnas Saaremäe.

Ain Küti kirjutatud raamatut "Risti soldati mõistatus" poeletil nähes tõstis Saaremäe selle korvi ja luges enda sõnul esimesel õhtul ühe hingetõmbega läbi. Raamatusari räägib Sagadi mõisa kunagisest valitsejast Paul von Fockist.

"Sain aru, et sellega tuleb nüüd kohe midagi ette võtta. Ja mida teatrimees mõtleb, loomulikult ühe suure suvelavastuse peale. Aga kodus ütles kallis kaasa Ketlin mulle, et mõtle suuremalt," rääkis Saaremäe.

Ja mõtleski suuremalt ning müüs idee maha Eesti Telefilmi produtsendile Jevgeni Supinile.

"Vähem kui poole tunniga rääkisin selle esimese raamatu sisu ja mängisin talle selle põhimõtteliselt ette. Erinevaid tüüpe, karaktereid, mida ma seal näen. Kas oli see Ain Küti tekst või või minu võrratu esitus, igatahes Supinil hakkasid kõrvad liikuma ja ütles, et siit tuleb nüüd edasi minna," selgitas Saaremäe.

Esimese versiooni pilootosa stsenaariumi kirjutaski Saaremäe ise. Seejärel võttis rolli üle eesti-saksa stsenaristide duo. Lisaks Saksamaale on projekti kaastootjad veel Itaalia, Läti ja Leedu.

"Üks näitlejanna on Itaaliast, kostüümiosakond on Itaaliast, grimm on Lätist. Eestist on meil operaator, režissöör, enamik näitlejatest," loetles Pius.

"Eestis vist sellist seriaali pole varem tehtud. Ei sellises rahalises mõttes ega vist ka mastaabi mõttes," tõdes produtsent Helen Lõhmus.

"Meie levifirma annab meile väga ilusa väljavaate, nende arvates võib see levida täiesti laialt. Itaalia on meil partner ja Itaalia ju tuli ka sellepärast nii-öelda pardale, et itaallased armastavad väga kostüümidraamasid ja see ju üks kostüümidraama on. Aga see on selline žanr omaette – mis müüb hästi, on alati mõrvamüsteeriumid, pisike romanss," selgitas Lõhmus.

Saaremäe näeb lisaks rahvusvahelisele teleeetri võimalusele veel suuremat võimalust.

"Inimesed sõidavad Inglismaale ja otsivad Midsomeri, et kus selline koht on, kus need mõrvad toimuvad ja nad ei pruugi seda kohta sealt leida. Küll aga kui seriaal saavutab rahvusvahelise menu, mida ma usun koostöös Eesti Telefilmiga, siis miks mitte ei hakka sinnakanti vurama turistide bussid ja vaatama, kus Sagadi asub ja kus see von Fock siis õieti toimetas ja kus on see Oandu kelder näiteks, kust leitakse esimene mõrvatu," rääkis Saaremäe.

Sari jõuab ETV ekraanile järgmisel kevadel.