Eesti Telefilmi sari "Detektiiv von Fock" sai Euroopast järgmise toetuse

Eurimages'i telesarjade pilootprogrammi teise vooru tulemused kuulutati välja teisipäeval ning pärast sõltumatute ekspertide läbiviidud hindamist otsustas Eurimages toetada üheksa telesarja kaastootmist kogusummas 3 500 000 eurot.

Eelmisel nädalal said Eesti telesarjad "Detektiiv von Fock" ja ka teine Zolba Productionsi telesari "Tüdruk Tallinnast" Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA toetusprogrammist tootmistoetust kokku ligi 600 000 eurot. See on esimene kord, kui Eesti peatootmises valmiv telesari saab toetust nii MEDIAst kui ka Eurimages'ist.

Eesti tootmisfirma Zolba Productionsi sarja "Detektiiv von Fock" kaastootjateks on Lätist Nafta Latvia ja Berghein Production ning Itaaliast tootja Movie.mento. Eesti projekti stsenaristid on Leana Jalukse ja Lilian von Keudell, režissöör Arun Tamm, operaator Mart Ratassepp ning produtsendid Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane ja Markus Frings. Projekt valmib kaastootmises Eesti Telefilmiga ja telesarja arendust on toetanud ka Eesti Filmi Instituut.

Eurimages on Euroopa Nõukogu filmifond, mis toetab Euroopa filmide ja telesarjade rahvusvahelist kaastootmist, levitamist ja näitamist. Pilootprogramm sarjade kaastootmiseks on Euroopa Nõukogu värskeim algatus, mille eesmärk on toetada kõrgekvaliteediliste sarjade rahvusvahelisi kaastootmisi. Pilootprogramm kestab kolm aastat.