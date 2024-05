Sagadi mõisas algasid uue ajaloolise krimiseriaali võtted

Sagadi mõisas on filme ja seriaale varemgi vändatud, kuid sel kevadel ja suvel filmitav krimilugu on esimene tõeliselt ajastu- ja kohatruu jutustus.

Detektiiv von Focki lugu viib meid ajas 200 aastat tagasi ja elustab teleekraanil ajaloolised isikud ja sündmused, millest me eestlasedki ei pruugi teadlikud olla.

Seriaal põhineb Sagadi mõisa muuseumijuhi Ain Küti kirjutatud krimiromaanidel. Raamatute aluseks on 19. sajandil mõisa valitsenud suguvõsa von Focki lugu. Mõisahärrat, detektiiv von Focki kehastab Priit Pius.

"Sagadi mõisahärra Paul Alexander Eduard von Fock oli suure osa oma elust erinevate kohtute liige, hariduselt jurist, Heidelbergi diplomiga mees. Õigluse ja õiguse tagaajamine oli üks selline asi, mida ta oma elus väga palju tegi ja eks sellest on need lood väga palju inspiratsiooni saanud," selgitas Kütt.

Mõisapreili Anna von Focki kehastav Luisa Lõhmuse sõnul on võtted põnevalt ja meeleolukalt alanud.

"On olnud tohult palju õppimiskohti. See massiiv inimesi, kes siin on, ja et nad ei ole ju kõik eestlased, siin on ka lätlased, itaalased, see kõik mõjutab eriti," sõnas näitleja.

Eestlaste kõrval on teine suurem kaastootja Itaalia produktsioonifirma. Itaallased vastutavad ka kostüümide eest, mis on on kõik Itaaliast kohale lennutatud, ühtlasi kehastab naispeaosalist itaalia näitlejanna Aurora Ruffino. Veel osalevad koostöös Saksamaa, Läti ja Leedu.

Detektiiv von Fock asendamatut abilist, mõisavalitseja Gerhard Wagnerit mängib seriaalis Sten Karpov.

"See lugu on üks korralik krimka, aga ei puudu ka armastus ja vihkamine, kõik need üldinimlikud tunded. Antud loo kontekstis on minu ülesandeks mõisahärral ehk Paul von Fockil aidata lahendada kõik need mõrvamüsteeriumid, mis mõisavaldustel on aset leidnud," avaldas Karpov.

Ajalooline krimiseriaal jõuab ETV ekraanile järgmisel kevadel.