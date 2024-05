Taavi Tõnisson: headuse kõrval on alati ka kurjus olemas

"Lahenduste ministeerium" põhineb Hollandi lastekirjaniku Sanne Rooseboomi samanimelisel jutustusel ja räägib valikutest, millega inimesel tuleb juba lapseeast peale kokku puutuda.

Näitleja Alice Siil tõi välja, et üheks suureks teemaks on kiusamine. "Eks sellega on enamik inimesi ühel või teisel moel kokku puutunud," märkis ta. "Eks mingis vanuses on kõik selle läbi teinud," nõustus ka näitleja Hardi Möller. "Oli ilus meenutada seda tolleaegset õrnust, mis inimeses on."

Lavastaja Taavi Tõnisson nägigi Sanne Rooseboomi algmaterjalis mitmeid puudutavaid ja päevakohaseid teemasid, hallide mehikeste mõjutuskatseteni välja. "Kui on olemas headus, on alati vastukaaluks ka kurjus olemas," tõdes ta ning selgitas, et loo keskmes on kolm noort, kes kurjuse vastu võitlema hakkavad.

Lugu motiveeris truppi niivõrd palju, et nad otsustasid iga päev anonüümseid heategusid tegema. "See anonüümsus võis isegi päris raskeks osutuda – et ma ei jagagi seda, et ma sulle kuhugi väikese kingituse poetasin," tunnistas näitleja Maria Ehrenberg.

Lavastuses mängivad Maria Ehrenberg, Alice Siil (EMTA lavakunstikool), Laura Kukk, Laura Nõlvak, Hardi Möller ja Mart Müürisepp.

Jutustuse dramatiseeris Siret Campbell, kunstnikutöö on teinud Kristel Maamägi, kaasates tänavakunstniku Ats Allaste ja valguskunstniku Targo Miilimaa. Lisaks helilooja Liina Sumerale on lavastuse muusika loomisesse kaasatud Eik Erik Sikk (Eik) ja produtsendid Maris Pihlap ning Mattias Tirmaste.