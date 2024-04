Noorsooteatri uus juht Leino Rei: suuri muudatusi ma tegema ei hakka

Leino Rei sõnas, et on saanud kuu aega endise teatrijuhi Joonas Tartu kõrval ametisse sisse elada ning usub, et suuri muudatusi ta tegema ei hakka. "Suures plaanis ma saan öelda, et eks me jätkame sealt, kuhu me olime jõudnud ka kuu aega tagasi, ehk siis kõik plaanid, mis olid enne tehtud, lähevad kõigepealt ka niimoodi edasi."

Alates 2017. aastast on Rei vedanud Noorsooteatri juurde kuuluvat rahvusvahelist visuaalteatrifestivali Tallinn Treff ning jätkab kunstilise juhina kuni järgmise festivalini 2025. aastal.

"Enamus sellest programmist on kokku pandud, mis tähendab seda, et ma jätkan kunstilise juhina kuni järgmise festivalini. Me võtame teatrisse appi ühe projektijuhi, kes aitab seda logistilist poolt korraldada, aga suures plaanis jäävad tegevused samaks," rääkis ta.

Septembris jõuab publiku ette Leino Rei algatatud "Karavanteatri" projekt, mis jääb ka mõneks ajaks tema viimaseks lavastuseks.

"Me oleme teatrile soetanud haagissuvila, mille me oleme kohandanud ratastel mustaks kastiks, teatrisaaliks. Sinna mahub 10–15 last-noort-täiskasvanut, etenduse kestus saab olema 15–20 minutit. See võimaldab ringi sõita ja anda etendusi, see on mujal maailmas üsnagi populaarne festivali formaat," rääkis Rei.

Teatrijuhi tööleping on sõlmitud neljaks aastaks.