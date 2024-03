Noorsooteatri uus juht Leino Rei: noort teatrivaatajat peab tõsiselt võtma

Leino Rei uue Noorsooteatri juhina suuri muudatusi ei torma tegema. "Ma olen selle teatriga seotud olnud päris pikalt, alustasin juba 2002 ja töötasin aastani 2006. Seejärel olin 11 aastat vabakutseline ja nüüd taasliitusin aastal 2017. Ehk siis ma olen nende teemadega olnud pikalt kursis, olen olnud loomenõukogu liige, mitmete protsesside juures olnud," kirjeldas ta.

"See hetk, kui tekkis võimalus teatrijuhiks kandideerida, ei olnud palju küsimusi selles osas, kas seda teha või miks seda teha. Põhjus oli selles, et need mõtted-plaanid, mida me oleme nii pikalt ette valmistanud ja mis on parasjagu protsessis, saaksid jätkuda nii nagu me oleme seda kavandanud," rääkis Rei.

Uue juhi tulekuga keegi oma töökoha pärast Rei sõnul muretsema ei pea. "Kõigepealt tagada töörahu, natuke sisse hingata, vaadata, mismoodi see organisatsioon toimib siis, kui uus juht on ametisse asunud, sest paratamatult iga inimene toob kaasa muudatusi, kasvõi oma isiksusega. Esialgu peaks rahulikult võtma, ja siis samm-sammult paistab, mis edasi saab," sõnas Rei.

Hetkel on Rei sõnul Noorsooteatri jaoks oluline nukuteatriharidus. "Nukuteater on laienenud tugevalt visuaalteatri väljale ehk siis me kasutame erinevaid teatriliike, mis on pildilised. Seda järelkasvu on raske leida," tunnistas Rei.

"Me oleme alustanud intensiivset koostööd lavakooliga, kus meie kunstiline juht Mirko Rajas ja lavastaja Taavi Tõnisson on andnud töötubasid nii nuku- kui objektiteatri alal," avaldas Rei ja lisas, et sügisel on sama kursuse lavastajatelt oodata ühistööna valmivat kassettlavastust. Lisaks teevad näitlejatudengid enda diplomitööna visuaalteatri lavastuse Taavi Tõnissoni käe all Noorsooteatris. 2025. aastal alustab lavakunstikoolis ka visuaalteatri lavastajatele suunatud magistriprogramm. "See on selline hariduslik püramiid, mida me oleme seal vaikselt ehitanud," sõnas Rei.

Veel on Rei sõnul teatris tegeletud rahvusvahelistumisega. "Festivalide osas me oleme palju tööd teinud, meil on mitmeid kutseid maailmas tunnustatud festivalidele. See võtab palju aega, energiat, ressurssi – eriti kontekstis, kuidas siduda seda meie igapäevase tööga, sest meie peamine publik on siin Eestis ja tahab kuulda oma emakeelset teatrit."

"Viimastel aastatel on toimund see muudatus, et järjest rohkem mängime me teismelistele, noortele. Kui siin aastaid tagasi oli Eesti peale võib-olla neli-viis lavastust, mis sellele vanuserühmale on suunatud, siis täna võime öelda, et meil on oma teatri repertuaaris viis või rohkem lavastust, mis on mõeldud noorele inimesele," ütles Rei.

Noore teatripubliku ümber on Rei sõnul keerelnud müüt. "Aastaid tagasi oli see kartus, et me ei saa mängida teismelistele, sest arvati, et sel hetkel, kui nad peavad hakkama ise otsustama, mida vaatama minna teatrisse, siis nad mõtlevad, et miks nad üldse sinna peavad minema. Selgus, et niipea, kui on teemasid, mida võetakse tõsiselt ja kus noort inimest ennast võetakse tõsiselt, niipea tekib tal ka usaldus ja ta tahab selles osaleda. Nii et meil ei ole selles vanusegrupis publikuga probleeme," kinnitas peagi ametisse asuv teatrijuht.