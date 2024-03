Noorsooteatri uueks juhiks valiti Leino Rei

"Otsuse tegemisel oli lähtealuseks mõte, et Noorsooteater seisab tugevatel jalgadel, mis tähendab, et lähiaastatel pigem ei oodata niivõrd suuri muudatusi, kui just ettevõetu jätkamist ja lõpuleviimist. Usume, et teater vajab eelkõige loomerahu ja stabiilsust, mis võiks olla uute heade ideede kasvulavaks," sõnas nõukogu esinaine Merju Künnapuu.

Künnapuu sõnul on teater Joonas Tartu ametiajal välja tulnud kehvast finantsseisust ning süsteemselt ja sisuliselt üles ehitanud tugeva ning jätkusuutliku organisatsiooni. "Ollakse jõutud väga heasse loomingulisse vormi, saavutatud on suur publikuhuvi, tunnustav tagasiside ning otseloomulikult ka igapäevane hea majasisene õhkkond ja töökultuur. Leino Rei on kõige selle kujunemisse ja kujundamisse aastaid aktiivselt kaasatud olnud, mistõttu omab ta head ülevaadet ning praktilist oskust, et tehtud tööga tulemuslikult edasi minna," selgitas ta.

Leino Rei näeb oma esmase missioonina teatrijuhi rollis teatri igapäevase elurütmi jätkumise tagamist loomingulises rahus ning endises intensiivsuses. "Samas ootavad meid lähiajal ees põnevad väljakutsed, mis puudutavad nii visuaalteatriharidust kui ka rahvusvahelistumist. On sobiv hetk hingata sisse ning seejärel meie väga tugeva tiimiga seda teekonda ühiselt jätkata," lisas ta.

Leino Rei on lõpetanud 1998. aastal Eesti Humanitaarinstituudi teatriõppetooli näitlejameisterlikkuse erialal ja 2018. aastal Tartu Ülikooli kultuurikorralduse eriala magistriõppe. Aastatel 1994–2002 töötas Rei Theatrumis näitlejana, 2002–2006 näitlejana Eesti Noorsooteatris. Alates 2017. aasta augustist on ta rahvusvahelise visuaalteatrifestivali Tallinn Treff juht ja Eesti Noorsooteatri loomenõukogu liige.

Uus teatrijuht sõlmib nelja-aastase töölepingu. Jaanuaris välja kuulutatud konkursile laekus viis avaldust, praegune teatrijuht Joonas Tartu uueks ametiajaks ei kandideerinud.