Viimsi Artiumis toimub esmakordselt kultuuri- ja kogukonnafestival Põhja Konn

Festivalil astuvad teiste seas üles Soome kaasaegse tsirkuse trupp Agit-Cirk etendusega "Sfäär", toimub Rootsis resideeruva eesti muusiku ja laulukirjutaja Liis Ringi soolokontsert "Homing / Vaikelu" ning avatakse USA videokunstniku Cid Pearlmani videoinstallatsioon "home(Body)".

19. septembril kl 18 avatakse Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis August Künnapu maalinäitus "Waiting for the Sun", mis on Künnapu esimene suurem näitus Viimsi poolsaarel. Näituse keskmes on kunstniku kolm maaliseeriat: "Perepildid", "Neli elementi" ja "Vibukütt 1-3". Seeriaid täiendavad Künnapu argielu stseenid aastatest 2002–2023.

Põhja Konna festivali osana toimub 21. kuni 24. septembrini teine Põhja- ja Baltimaade Jazz Meeting, kus astuvad üles nii rahvusvaheliselt tunnustatud jazzartistid kui ka Eesti parimad jazzmuusikud. "Põhja- ja Baltimaade Jazz Meetingu eesmärk on lasta jazzmuusikal kõlada kõikides oma erinevates värvides ja žanrites, kargest põhjala loodusest inspireertud muusikast kuni Puerto Rico kuumade rütmideni välja," ütles Viimsi Artiumi muusikasündmuste produtsent Villu Veski.

Festivali peaesineja on Norra pianist, helilooja ja professor Jan Gunnar Hoff, kes annab Viimsi Artiumi suures saalis soolokontserdi Norra ja Eesti muusikast. "Talle ei valmista mingit raskust mängida näiteks Heino Elleri "Kodumaist viisi", arendada sellest välja kaugeleulatuv põhjamaine improvisatsioon ja tulla turvaliselt tagasi meloodia juurde," sõnas Veski.

Eesti muusikutest astub üles Sofia Rubina bänd ning toimub Tanel Ruben Quinteti uue plaadi "Every Moment Every Day" esitluskontsert.

Festivali Põhja Konn võtab kokku Elamusrännak Naissaarel, kus Naissaare tuletornis, patarei 10A-s ning Naissaare Maarja kirikus astuvad üles Kristian Blak (Fääri saared) ja Jan Gunnar Hoff (Norra) ning toimub Naissaare helimaastikust inspireeritud kontsert.