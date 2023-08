Krati festivalil esile kerkinud noored muusikud pälvisid tunnustuse

Kõigi kolme preemia suurus on 2000 eurot ja see on mõeldud tunnustusena silmapaistva osalemise eest Krati festivalil ja edasise haridustee jätkamise toetamiseks. Festivalil osales kokku üle 200 noore muusiku, vastava valiku tegid dirigendid Olari Elts ja Andres Kaljuste.

19.-25.augustini Tallinnas toimunud koolinoortele mõeldud Kratt festival tõi nädalaks kokku 200 noort muusikut Eestist ja Lätist, lisaks külalised Saksamaalt Dortmundist.

Neljandat aastat järjest Tallinna erinevates kontserdisaalides toimunud festival on tugeva hariduskallakuga, kus toimusuid ühised harjutamised, õpitoad ja kontserdid. Festival lõppes pidulike lõppkontsertidega MUBA-s ja Estonia kontserdisaalis.

Hansa Grupi noore muusiku fond on 2021. aasta suvel asutatud fond, mille eesmärgiks on toetada noori eesti muusikuid nende haridustee omandamisel või muul viisil.