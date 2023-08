Festival KRATT23 toob kokku kakssada noort muusikut

Neljandat aastat järjest Tallinna erinevates kontserdisaalides toimuv festival on tugeva hariduskallakuga, kus toimuvad ühised harjutamised, õpitoad ja kontserdid. Festival lõpeb pidulike lõppkontsertidega MUBAs ja Estonia kontserdisaalis, kus lavale astuvad vastavalt 50 noorest koosnev festivali kammerorkester ning sümfooniaorkester, mille koosseisus on 104 noort muusikut.

Festivali juhi Siiri Siimeri sõnul on tegemist vajaliku sündmusega eesti muusikamaastikul, mis teenib eesti muusika järelkasvu huve. "See on suur ja missioonitundest kantud kultuurilis-hariduslik festival, mis saab teoks paljude partnerite ühise jõupingutuse tulemusel, kes mõistavad järelkasvu panustamise vajadust. Meie 200 noorel alustaval muusikul on ainulaadne võimalus töötada tippdirigentide käe all, saada loenguid ja osaleda vestlustubades tunnustatud lavastajate, ajaloolaste, kirjanike, heliloojatega ja teiste oma ala asjatundjatega," sõnas Siimer.

Sel aastal on festivalil osalejaid ühtekokku 200, neist 104 sümfooniaorkestris, 50 kammerorkestris, 31 väikeses orkestris, 30 improvisatsiooni- ja filmi õpitubades. Orkestreid juhatavad oma ala tipud Olari Elts, Andres Kaljuste, Achim Fiedler ja Susanna Biosca Dortmundist.

Improvisatsiooni ja filmi õpitubade eesotsas on Meelis Vind, Liis Lutsoja ja Marge Loik ning Andri Luup ja Adrian Rannut. Üheskoos harrastatakse kammermuusikat, varajasemat ja sümfoonilist muusikat. Lisaks kontsertprogrammile ning õpitubadele toimub festivalil kõigile huvilistele õhtuti loengusari "Kuidas Kuulata Klassikat". Sel aastal astuvad oma ettekannetega üles Elmo Nüganen, Indrek Hargla, Ott Sandrak, Hannes Praks, Tõnu Kõrvits ning Aleksei Turovski.

Kontserdid toimuvad 22.—25. augustini Estonia Kontserdisaalis ning MUBAs.