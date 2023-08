Timo Steiner: "Crisis" on muusikalises mõttes piirideta

Timo Steiner on viimase kahekümne aasta jooksul kirjutanud kolm ooperit ning kolm balletti. Eesti ooperirepertuaaris pole palju koomilisi oopereid, kuid Steineri loomingus on kohal just koomilisus ja grotesk. Koomilise ooperi "Crisis" kirjutas ta mitmete ühiskondlike kriiside ajendil, uurides, milline on üldiste ning isiklike kriiside suhe. "Olulisel kohal on küsimus, kas meil on õigus enda kriise suurte taustal läbi elada või peaksime neid peitma?" rääkis Steiner.

Ooperi idee tuli Steinerilt endal, libreto autor on Andri Luup. Algselt oli plaan kirjutada ooper Nargen festivalile, kuid hiljem, kui Tõnu Kaljuste sai ka Brigitta festivali kunstiliseks juhiks, plaanid muutusid. Tegelaste ning osatäitjate valimisel lähtuti Luubi libretost ja Steineri ettekujutusest sobivate tämbrite osas.

"Ooperi peategelane on ooperilaulja Baricello, kelle professionaalne ja isiklik elu on allakäiguteel," kirjeldas Steiner. Ooperilaulja on tema hinnangul hea kujundlik tegelane, sest saab kriise hästi häälega edasi anda – tegelase probleeme on kohe kuulda, kui hääl hakkab kahisema või laulja mööda laulma.

Ooper "Crisis" on lahtisema helikeelega, riivates ka teisi ooperiteoseid. Teoses on palju itaaliapärast, näiteks elemente itaalia rahvamuusikast, aga sisuliselt on teos keele-ülene. "See viib üldisesse inimlikku ruumi. Kui tekst ära tõlkida, siis muusikalises mõttes piire ei ole," sõnas Steiner.