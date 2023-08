Tallinna Kammermuusika festivalil kõlab esmakordselt Rein Rannapi teos "Elukaar"

Festivali resideeruva helilooja Rein Rannapi uudisteos "Elukaar", teema ja variatsioonid topeltkvartetile, kõlab maailma esmaettekandena 27. augustil Mustpeade majas. Uudisteose juurde kuulub videofilm, mis visualiseerib inimese elukaart sünnist surmani. Filmi on tehisintellekti abi kasutades loonud videokunstnikud Taavi Varm ja Valdek Laur. "Lähtudes festivali pealkirjast "Sümbioos" jõudsin oma otsingutes programmilise, videoga ühendatud teoseni, mis kujutab inimese elukaart sünnist surmani," sõnas Rannap. "Iga variatsioon on ettekujutus mingist vanusest, mida näeb ka ekraanil - ühe filmitud inimese kujul, kelle muutumise sajandi vältel loob tehisintellekt."

Esmakordselt on festivali kunstiline juht Eesti viiulisolist Anna-Liisa Bezrodny. Mustpeade Majas, Tallinna Raekojas ja Rootsi-Mihkli kirikus toimub kümme kammerkontserti. Festivalil esinevad dirigent/viiuldaja Jan Söderblom (FI), tšellist Jan-Erik Gustafsson (FI), vioolamängija Razvan Popovici (RO), pianist Irina Zahharenkova, tšellist Marcel-Johannes Kits, sopran Angelika Klas-Fagerlund (FI), mezzosopran Monika Evelin-Liiv, näitleja Tambet Tuisk jpt.

"Festivali teema "Sümbioos" põhineb meie tänapäeva maailma olukorral," ütleb kunstiline juht Anna-Liisa Bezrodny. "Oleme kahjuks pidanud nägema ja kogema asju, mis lõhuvad ühiskondi ja ähvardavad kaotada tasakaalu kogu meie maakeral. Kultuur on läbi aegade olnud liim ja ühine tegija, mis on inimesi alati sidunud, olgu nad tulnud millisest maailmaosast tahes. Muusika on see maagia, mis meid seob sõnadeta ja täiesti siiralt, otse südamest südamesse."

Festivali kontserdid on ühendatud kindlate teemadega: "Poeesia läbi muusika", "Barokist tangoni", "Muusika ilu ja võlu", "Helide sillal", "Intiimsed kirjad", "Muusika ja igavik" ning "Müstiline universum" – nii on loodud festivalist kunstiline terviksündmus. Kontsertidel kõlavad maailma muusikaliteratuuri šedöövrid kõrvuti eesti muusikaga.

"Festivali avaõhtu galal" 23. augustil Mustpeade majas saab publik kuulda lisaks Bartóki, Chopini, Ligeti, Šostakovitši ja Bottesini teostele ka Felix Mendelssohni keelpillioktetti. William Shakespeare'i tekste loeb näitleja Tambet Tuisk.

Festivali lõppkontsert toimub 30. augustil Mustpeade Majas. Seal juhatab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammerorkestrit Jan Söderblom. Solistidena astuvad orkestri ette viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ning tšellistid Jan-Erik Gustafsson ja Marcel Johannes Kits. Kontserdil kuulutatakse välja traditsiooniline PLMF "Noor muusik" aastapreemia laureaat.