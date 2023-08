Tallinnas algab kammermuusika festival

Lähtuvalt festivali kunstilise juhi Anna-Liisa Bezrodny visioonist ühendavad kontserdid erinevaid kunstivorme – poeesia, tants ja filmikunst.

"Maailmas toimuvad sündmused tekitavad meis aina suuremaid lõhestumisi, viimased kolm aastat eelkõige koroona ja sõja tõttu, kuigi tegelikult peaksime tegema kõik ühinemiseks ning eluga sümbioosis olemiseks, üksteise hoidmiseks," ütles festivali kunstiline juht Anna-Liisa Bezrodny.

"Kultuur on läbi aegade olnud see liim ja ühine tegija, mis on inimesi alati sidunud, olgu nad tulnud kust maailmaosast tahes. Kultuur - ja kõige enam muusika - on see maagia, mis meid seob, sõnadeta, ja täiesti siiralt, otse südamest südamesse."

Mustpeade majas, Tallinna raekojas ja Rootsi-Mihkli kirikus esinevad teiste seas dirigent ja viiuldaja Jan Söderblom (FI), tšellist Jan-Erik Gustafsson (FI), vioolamängija Razvan Popovici (RO), pianist Irina Zahharenkova, tšellist Marcel-Johannes Kits, sopran Angelika Klas-Fagerlund (FI), mezzosopran Monika Evelin-Liiv, näitleja Tambet Tuisk jpt.