Tallinna Kammermuusika Festival on pühendatud Eesti-Briti kultuurisidemetele

Festivali teema sai inspiratsiooni Briti heliloojate loomingust ja tõsiasjast, et paljud suurepärased eesti muusikud on omandanud hariduse Ühendkuningriikide muusikakõrgkoolides. Tänu sellele on saanud alguse laiapõhjalised kultuurisidemed ning kokkupuuted kahe riigi muusika ja muusikute vahel. Festivali kunstiliseks juhiks on Eesti enim maailmas tunnustust pälvinud viiulisolist Anna-Liisa Bezrodny, resideeruv helilooja on Lauri Jõeleht ja korraldajaks Muusikute fond PLMF.

Tallinna Jaani kirikus, Mustpeade Majas, Tallinna Raekojas ja Rootsi-Mihkli kirikus toimub augustikuu viimasel nädalal kaheksa kõrgel tasemel kammerkontserti. Juubeliaasta festival esitleb uusi ja põnevaid kammermuusika teoseid, mida ei ole Eestis veel esitatud, fookusega briti heliloojate loomingul.

Festivali esinejate seas on sellised rahvusvaheliselt tuntud nimed nagu Amy Harman (fagott, UK), James Pillai (metsasarv, UK), pianistid Sophia Rahman (UK) ja Mackenzie Melemed (US), tšellistid Claude Frochaux (DE/IT) ja Jan-Erik Gustafsson (FI). Eesti tippsolistidest on festivalilavadel Irina Zahharenkova (klaver), Anna-Liisa Bezrodny (viiul), oboemängijad Kalev Kuljus ja Riivo Kallasmaa jt. Samuti astuvad lavale keelpilliorkester Eesti Sinfonietta ja Festivali Tuleviku Orkester, dirigent Andres Kaljuste juhatusel.

"20. juubelifestivali kesksed teemad on Eesti ja Britannia kultuurisidemed, loodus ja heliloomingud, mis toovad meieni uusi tuuli ja dimensioone," ütleb kunstiline juht Anna-Liisa Bezrodny. "Laval saavad kokku nii meie kui Briti tunnustatud muusikud, kes pakuvad publikule unustamatuid kontserdielamusi."

Tallinna Kammermuusika Festival kestab 24.–30. augustini.