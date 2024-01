Ajakirja Muusika autoripreemiad pälvisid Edith Helen Ulm ja Meeta Morozov

Ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmeli sõnul on heal tasemel muusikast kirjutamine omaette kunst, mis kasvab praktikas ja ennast arendades. "Arvustused, artiklid ja intervjuud on jälg ja märk toimunust, mis annavad võimaluse edasi mõelda ja mõtestada muusikasündmusi, lisavad uue mõõtme, seletavad ja selgitavad. Eesti väga rikkalikus muusikaelus pole muusikast kirjutajaid kunagi küllalt. Iga küps muusikast kirjutaja on väärtuslik, iga uus tulija, kes süveneb ja areneb on meie tulevik."

Preemiad läksid Edith-Helen Ulmile ja Meeta Morozovile sisutihedate kontserdi- ja festivaliarvustuste eest. Käsitlusel on olnud Eesti muusika päevad, Eesti Interpreetide Liidu Eesti muusika nädal, Rudolf Tobiase "Joonase" uusredaktsiooni esitus, Tallinna Kammermuusika Festival, vanamuusikafestival "Tallinn feat. Reval" jpm.

Edith-Helen Ulm on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi (EMTA) muusikateaduse alal, hiljem täiendanud end Kreeka riigi stipendiaadina Aristotelese-nimelises Thessaloniki ülikoolis ning pälvinud kirjaliku tõlke magistrikraadi Tallinna ülikoolist. Meeta Morozov on saanud magistrikraadi EMTA-st muusikateaduse erialal ning on praegu EMTA doktorant-nooremteadur muusikaajaloo suunal.

Ajakiri Muusika on 2002. aastast alates ilmuv muusikateemasid laiemalt kajastav väljaanne. Ajakirja annab välja SA Kultuurileht.