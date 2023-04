Jazz-vokalist, helilooja ja sõnade autor Susanna Aleksandra andis välja uue singli "Sinulgi on oma viis". Laul on inspireeritud armastusest Eesti 1960ndate bossanoova albumite vastu, mida esitasid omal ajal Uno Loop, Marju Kuut ja Aleksander Rjabov.

Susanna Aleksandra sõnul on "Sinulgi on oma viis" positiivse sõnumiga laul, mis räägib sellest, et tuleb mängida enda tugevustele ning ajada oma asja edasi ka siis, kui tundub, et maailm on sinu vastu.

"Sinulgi on oma viis" salvestusel osalesid Holger Marjamaa (klaver), Andre Maaker (kitarr), Heikko Remmel (bass), Petteri Hasa (trummid), Ramuel Tafenau (shaker), Mairo Marjamaa (saksofon), Allan Järve (trompet) ja Ingvar Leerimaa (tromboon). Singli salvestas, miksis ja masterdas Siim Mäesalu. Laulu helilooja ja sõnade autor on Susanna Aleksandra, puhkpillid arranžeeris Bianca Rantala.

Susanna Aleksandra viimane album "The Siren" ilmus 2021. aasta jaanuaris Soomes. Jazz-muusika ajakiri Jazzwise valis Susanna albumi 2021. aasta parimate hulka.

Susanna elas seitse aastat Soomes, kus õppis Sibeliuse Akadeemias ning vahetult enne COVID-19 pandeemiat Los Angeleses, kus õppis ülikoolis USC Thornton School of Music. COVID-19 pandeemia alguses kolis ta tagasi Eestisse.